El Ayuntamiento gastará cada año 82.000 euros en telefonía

El Ayuntamiento de Plasencia ha adjudicado a Vodafone el contrato para los servicios de comunicaciones de datos, telefonía fija, telefonía móvil y acceso a Internet de la Administración local. El acuerdo tendrá una duración de cuatro años y supondrá un gasto anual de 82.189,81 euros IVA incluido. David Dóniga, concejal de Innovación, explicó ayer que la adjudicación supone un ahorro del 55% en relación con el presupuesto base de licitación.

Entre las novedades del nuevo pliego, el concejal enumeró la instalación de nuevas infraestructuras, terminales actualizados, licencias en la nube, servicios SMS por clave y la grabación de llamadas de emergencia. Además, el servicio 092 contará con mejoras en seguridad y soporte técnico.

En el servicio se incluye una renovación del parque de terminales móviles, con una tasa de renovación del 50% anual de manera que el parque se renueve por completo cada dos años de duración del contrato. Debe haber 40 móviles activos cada año: 3 de gama alta (última versión de iPhone), 10 de gama media (Samsung Galaxy S23) y 27 de gama baja (Samsung Galaxy A32).