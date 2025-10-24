HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El Ayuntamiento gastará cada año 82.000 euros en telefonía

J. C. R.

PLASENCIA.

Viernes, 24 de octubre 2025, 02:00

Comenta

El Ayuntamiento de Plasencia ha adjudicado a Vodafone el contrato para los servicios de comunicaciones de datos, telefonía fija, telefonía móvil y acceso a Internet de la Administración local. El acuerdo tendrá una duración de cuatro años y supondrá un gasto anual de 82.189,81 euros IVA incluido. David Dóniga, concejal de Innovación, explicó ayer que la adjudicación supone un ahorro del 55% en relación con el presupuesto base de licitación.

Entre las novedades del nuevo pliego, el concejal enumeró la instalación de nuevas infraestructuras, terminales actualizados, licencias en la nube, servicios SMS por clave y la grabación de llamadas de emergencia. Además, el servicio 092 contará con mejoras en seguridad y soporte técnico.

En el servicio se incluye una renovación del parque de terminales móviles, con una tasa de renovación del 50% anual de manera que el parque se renueve por completo cada dos años de duración del contrato. Debe haber 40 móviles activos cada año: 3 de gama alta (última versión de iPhone), 10 de gama media (Samsung Galaxy S23) y 27 de gama baja (Samsung Galaxy A32).

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una boda de otra galaxia: dos pacenses se casan al estilo Star Wars
  2. 2 Aviso de la Aemet: una borrasca atlántica pone en alerta a Extremadura este sábado
  3. 3 Cae una red con 30 detenidos por abandonar a sus hijos para beneficiarse de la acogida de menores migrantes
  4. 4 Calendario laboral oficial de fiestas locales de Extremadura en 2026
  5. 5

    El extremeño Miguel Calderón sustituye a David Sánchez al frente de la ópera de la Diputación de Badajoz
  6. 6 Dos heridos, uno de ellos grave, mientras realizaban labores de asfaltado en la CC-315, en Alcántara
  7. 7 La oposición en bloque tumba la reforma reglamentaria del PP para reiniciar la legislatura
  8. 8 El octogenario desahuciado en Torremolinos pidió a la policía unos minutos para vestirse y se suicidó
  9. 9 Mercadona lanza un nuevo producto viral: una jeringuilla sin aguja efecto bótox por solo 6 euros
  10. 10

    El drama de un adolescente en Valencia: de una caída con la bici a quedarse parapléjico por una negligencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Ayuntamiento gastará cada año 82.000 euros en telefonía