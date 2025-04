Ayuntamiento y Los Arcos buscan una solución para que Plasencia siga teniendo autobús urbano

ANA B. HERNÁNDEZ Martes, 15 de febrero 2022, 18:27 Comenta Compartir

El contrato del transporte urbano acaba el próximo mes de agosto. Aunque la cooperativa Los Arcos, adjudicataria del servicio desde 1982, tiene la opción de continuar con el mismo otros cinco años, no quiere aceptar la prórroga «porque el servicio hoy por hoy no es viable», deja claro su portavoz, Juan José Ruano Bueno.

No lo es desde la irrupción de la covid en marzo de 2020. El confinamiento primero, y las restricciones e incertidumbre después, provocaron que los más de 600.000 viajeros que se contabilizaban antes de la pandemia se redujeran de forma drástica. Y la situación hoy es que, «aunque ya hay una tendencia al alza, 2021 lo hemos cerrado con unos 221.000 viajeros, aún se está muy lejos de recuperar las cifras anteriores», confirma Ruano.

Desde entonces los números no cuadran y este desfase, que hasta ahora cada mes se ha situado entre los 25.000 y los 30.000 euros, ha motivado que el Ayuntamiento tenga que realizar aportaciones económicas a la cooperativa para paliar su déficit, con el objetivo de que la ciudad siga contando con un servicio de transporte público que, no obstante, no es obligatorio al no contar con más de 50.000 habitantes.

«Aun así queremos que este servicio siga y trabajaremos para que así sea», asegura el concejal de Servicios Municipales, Luis Miguel Pérez Escanilla.

Es el motivo por el que esta semana ya han comenzado las negociaciones con la cooperativa, para conseguir que el bus urbano siga más allá de agosto de 2022 cuando finalizan los diez años de contrato.

«No queremos que se agoten los cinco años de prórroga, pero sí que Los Arcos continúe hasta que saquemos a licitación el nuevo servicio con otro pliego que ayude a la viabilidad del autobús urbano», asegura Escanilla. «Hasta entonces, seguiremos ayudando económicamente a la adjudicataria como venimos haciendo».

La línea de trabajo marcada en esa primera reunión con la adjudicataria, detalla el edil de Servicios Municipales, «es que pueda continuar con el servicio de transporte urbano un año más, mientras lo sacamos de nuevo a licitación, y para eso ya hemos comenzado a trabajar en el futuro pliego de condiciones».

Con el mismo se quieren corregir los tres errores principales que presenta el actual y que dificultan la viabilidad del bus urbano en Plasencia.

Por un lado, flexibilizar la subida del precio del billete, que ahora no es posible. Por otro, establecer el pago de un canon a la adjudicataria «como hacen el resto de ayuntamientos del país para garantizar esa viabilidad» y, por último, establecer la fórmula precisa para que «los nuevos autobuses que vamos a adquirir con fondos europeos puedan ser cedidos a la adjudicataria para su uso», detalla Escanilla. En este sentido cabe recordar que por el momento el Ayuntamiento ha logrado recursos para comprar un primer autobús eléctrico y está pendiente de otras convocatorias para comprar otros dos más.

