El Auditorio Santa Ana acoge la gala de los Premios ‘A Cuerpo de Rey’

J. C. R.

PLASENCIA.

Jueves, 13 de noviembre 2025, 01:00

El Auditorio Santa Ana de Plasencia acogerá este viernes a las 12.30 horas la séptima edición de la Gala de los Premios de Gastronomía y Turismo ‘A Cuerpo de Rey’ de la cadena COPE. El evento reunirá a autoridades y representantes del sector turístico y gastronómico extremeño en una cita que se ha consolidado como referente en la región.

Durante la gala, los asistentes serán los encargados de elegir en directo a los premiados en cada categoría, entre las que se encuentran las de mejor destino, mejor producto, mejor iniciativa turística o gastronómica y mejor restaurante. El Premio Especial ‘Estrella’ es el único galardón sin finalistas. Es otorgado directamente por COPE Extremadura a una personalidad destacada por su defensa del turismo, la gastronomía o el ecosistema que los sustenta. Su nombre se mantendrá en secreto hasta el momento de la gala.

El acto contará con la presencia de la presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín; la consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, Victoria Bazaga; el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, y el alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro.

