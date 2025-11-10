La artista que se jubila sin dejar de enseñar

La pintora y profesora Puerto Encinas ha decidido jubilarse oficialmente, pero no del arte ni de la enseñanza. Con la serenidad de quien ha dedicado ... toda una vida a las Bellas Artes, Encinas anuncia la creación de una asociación cultural que va a llevar su nombre, un proyecto que nace con un objetivo tan claro como generoso: acercar el arte a todas las personas que, por motivos económicos o personales, no pudieron acceder antes a una formación artística.

El anuncio coincidió con la inauguración de la exposición anual de los alumnos de la Academia Carlos I, que puede visitarse en el Centro Cultural Las Claras de Plasencia hasta el 24 de noviembre. La muestra, integrada por once artistas –en su mayoría mujeres–, recoge el espíritu formativo y entusiasta de la profesora, quien ha convertido durante años su academia en una auténtica cantera de talento local.

«Al jubilarme creo esta asociación cultural en la que podrán participar todas las personas que antes no podían permitirse las clases de Bellas Artes», explicó Encinas durante la presentación. La sede de la nueva asociación estará en la propia Academia Carlos I, cedida de manera gratuita, lo que permitirá reducir las cuotas y facilitar el acceso a las actividades.

El plan de Encinas es ambicioso: ofrecer clases de escultura, cerámica, restauración y otras disciplinas, además de organizar exposiciones, cursos cortos y visitas a museos. «Pagaremos con las cuotas los materiales, la luz y los gastos del local. No habrá matrícula: basta con hacerse socio y tener ganas de aprender», detalló la artista, que ya cuenta con once socios fundadores.

Durante el acto, el alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, quiso rendirle un homenaje cargado de afecto y admiración: «Los artistas son eternos –dijo–, y eso de la jubilación no forma parte de su definición. Puerto Encinas ha sido una maestra generosa, y ahora, con esta asociación, seguirá compartiendo su talento con quienes deseen aprender».