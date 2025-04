«El armamento que se envía a Ucrania puede acabar en las manos equivocadas»

Como historiador, experto en la historia contemporánea y estudioso de la historia militar, el valdeobispeño Ismael López sigue con detenimiento la invasión rusa rusa de ... Ucrania desde que comenzara el 24 de febrero.

«Pero no solo por la estrategia militar que se lleva a cabo, sino también por las consecuencias sociales que puede tener y de todo tipo», explica Ismael López, que acaba de publicar su primer libro, 'La batalla del Marne'.

«Hay expertos que ya expresan dudas sobre lo que puede ocurrir con el armamento que de forma masiva se está enviando a Ucrania», señala. «Porque puede ser una de las consecuencias negativas, ya que si queda en las manos equivocadas cuando acabe el conflicto, puede conllevar un recrudecimiento de la violencia en suelo europeo».

Pero Ismael López no solo sigue la guerra de Ucrania desde el punto de vista militar y armamentístico, sino que trata de analizar este presente negro con los datos que busca en el pasado, «porque a eso nos ayuda la historia, a comprender un presente cuyas causas siempre están en el pasado», explica.

Una muestra de ello es 'La batalla del Marne', que ha publicado HRM Ediciones, la editorial con la que colabora y que le permite seguir estudiando e investigando, una de las labores que le gusta y que ha hecho posible que a sus 26 años haya publicado su primer libro. Los mil ejemplares de la primera tirada se han agotado «y, de momento, vamos por la segunda», señala con satisfacción.

«Elegí la batalla del Marne porque es una de las más importantes que se produjeron en la primera guerra mundial, con la que creo que Europa entra en el siglo XX, a escasos 20 kilómetros de París». Explica que los alemanes penetraron con facilidad en Francia, «pero franceses e ingleses les pararon en esa batalla y los alemanes no lograron entrar en París, como ha ocurrido con los rusos a las puertas de Kiev, aunque se trata de conflictos diferentes». Por eso, continúa, «en la segunda guerra mundial los alemanes no fallaron». No obstante, Ismael López deja claro que «no sé qué va a pasar en Ucrania, posiblemente que nadie gane, aunque ya todos hemos perdido, y que se mantenga en un estado neutral; solo me gustaría que la guerra acabara pronto».