Archivan la causa contra el jefe de la Policía Local de Plasencia por el uso indebido de un vehículo oficial El auto del juez concluye que «si bien el vehículo fue empleado para fines ajenos a la función policial, no es posible, por falta de pruebas, atribuir al investigado la comisión del delito»

R.H./Juan Carlos Ramos Jueves, 8 de febrero 2024, 13:39 | Actualizado 14:31h. Comenta Compartir

No se utilizó para funciones policiales pero «no es posible, por falta de pruebas, atribuir al investigado la comisión del delito». Es decir, el vehículo ... policial camuflado de la policía de Plasencia que se saltó cuatro peajes en Portugal no fue usado como debería pero no se ha conseguido situar a nadie al volante.

La investigación comenzó cuando el 19 de octubre de 2021, el Ayuntamiento recibió una notificación del Ministerio de Sanidad en la que se informaba de que un vehículo policial, incautado en operaciones de droga cuyo uso está cedido a la Policía Local, se saltó el 23 de agosto de 2020 cuatro veces el peaje en una vía portuguesa, lo que generó una multa de 70,70 euros. Al día siguiente, el Gobierno local solicitó al intendente de la Policía Local información al respecto, una petición que no obtuvo respuesta, y que fue actualizada en cuatro ocasiones más, la última el 11 de noviembre de 2022. Ahora, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Plasencia ha dictado un auto de sobreseimiento provisional y archivo de la causa que se seguía contra el intendente de la Policía Local, Enrique Cenalmor, por un presunto delito de malversación de caudales públicos por el uso indebido de un coche oficial asignado a la Policía Local. El auto concluye que, una vez practicadas el conjunto de las diligencias, ha quedado acreditado que «si bien el vehículo fue empleado para fines ajenos a la función policial, no es posible, por falta de pruebas, atribuir al investigado la comisión del delito», sostiene el auto judicial. Dos viajes Cabe recordar que la investigación se abrió a raíz de una serie de viajes realizados a Portugal con fechas 8 de octubre de 2022 y 23 de agosto de 2023. En cuanto al primero, ha quedado acreditado, indica el juzgado, que «tuvo carácter oficial». El segundo desplazamiento a Portugal es «más controvertido», señala el juez instructor, y «no ha podido acreditarse que fuera el investigado el que hizo empleo del vehículo», destaca la resolución. Noticia relacionada Pizarro reconoce que la citación del intendente «daña» la imagen del Ayuntamiento de Plasencia y de la Policía Local El auto recoge en los razonamientos jurídicos que para ese vehículo no existe un protocolo de utilización, de modo que las llaves del vehículo se encuentras a disposición del conjunto de los agentes que componen el cuerpo de Policía Local de Plasencia, «que no tienen que registrar su empleo en documento alguno», reseña el juez. Asimismo, apunta que estuviera o no trabajando esa mañana el investigado, «lo cierto es que no existe ni una sola prueba que permita situar al investigado a los mandos del vehículo policial ese día». De esta manera, el juzgado decreta el archivo provisional de la causa como también había solicitado el Ministerio Fiscal. El auto no es firme y contra el mismo cabe recurso de apelación ante la Audiencia provincial de Cáceres. Alivio y satisfacción La decisión judicial ha sido recibida con alivio y satisfacción por el entorno de Enrique Cenalmor. «Te puedo decir que el intendente, como servidor público, es un ejemplo de lealtad y compromiso con esta ciudad. Y que se ha hecho justicia. Lo dijimos el primer día y lo seguimos manteniendo», expresa su abogado, Miguel Cantero. Cantero subrayaba que no hay motivos para reprochar nada al jefe policial, sino todo lo contrario: «Se ha atacado a quien se desvive por su trabajo y por esta ciudad, y eso no es justo». La exoneración de Cenalmor ha generado la sensación de que «se ha hecho justicia». Para Cantero, «se ha hecho justicia con el Intendente, se ha hecho justicia con la policía y se ha hecho justicia con la ciudad». Ante el posible recorrido judicial que pueda seguir teniendo el caso, el abogado señalaba que «están sujeto a recursos. Evidentemente, tanto la fiscalía como la defensa hemos pedido el archivo y el sobreseimiento». Sin embargo, Cantero mostraba confianza en la solidez del auto judicial. «Yo entiendo que el auto está muy bien fundamentado y que básicamente lo que hace es despejar todas las dudas que inicialmente se pusieron y, por lo tanto, dejar claro que no se le puede imputar ningún delito a la intendencia», afirmó el abogado, respaldando la integridad profesional y ética de su cliente.

