Los árboles de las rotondas se revisarán para prevenir nuevos desplomes

El Ayuntamiento de Plasencia revisará el arbolado de las rotondas de la ciudad y estudiará cambios en el modelo de plantación para evitar nuevas caídas, después del desplome de un ejemplar de grandes dimensiones ocurrido este domingo en Los Alamitos. El incidente dañó a un vehículo que circulaba por la glorieta, aunque no hubo heridos.

Según informó el Consistorio, el árbol cedió por daños localizados en la raíz que no habían sido detectados previamente. La caída obligó a intervenir a la Policía Local, que reguló el tráfico durante horas, y a los bomberos, que trabajaron hasta este lunes en el desramado y retirada de los restos.

Ayer el concejal de Medio Ambiente, José María Nisa, señaló que el arbolado urbano «se revisa conforme a los protocolos habituales» y que el ejemplar siniestrado «no mostraba defectos extremos previos». Añadió que se analizará junto a los servicios técnicos el modelo de árboles en rotondas con césped y riego abundante para evitar episodios similares.