Los ambulantes de Plasencia se retractan: «Seguiremos en el ferial hasta que podamos trasladarnos»

Los vendedores ambulantes permanecerán en el recinto ferial del Berrocal hasta que se ultime su traslado a la avenida de la Hispanidad. «Hemos decidido ... que seguiremos montando cada martes hasta que podamos volver a la anterior ubicación», anuncia Juan Vázquez, uno de los portavoces.

Aunque su planteamiento inicial era no volver al ferial a partir de esta semana, cuando se cumple el plazo de seis meses de prueba, finalmente han optado por continuar. «Porque en casa si que no vamos a ganar nada y tenemos el compromiso del Ayuntamiento de volver a la Hispanidad», señala.

El concejal de Servicios Municipales, Luis Miguel Pérez Escanilla, se ha comprometido con ellos a iniciar los trámites precisos para esa vuelta. «El acuerdo que alcanzamos para trasladar el mercadillo al recinto ferial es que los vendedores estarían allí seis meses de prueba», recuerda. Una vez transcurrido este plazo –se cumple mañana jueves–, «si quieren volver a la Hispanidad, podrán hacerlo».

Es lo que han decidido los vendedores ambulantes y lo que el Ayuntamiento llevará a cabo en base al acuerdo alcanzado. Pero, deja claro Escanilla, «teniendo en cuenta que todos no podrán esta en la Hispanidad, que 40 puestos tendrán que montarse cada martes en el aparcamiento de la Coronación». Porque, también ha recordado el concejal, tanto a los vendedores como a los grupos de la oposición en el último pleno, «las condiciones en la avenida de la Hispanidad no han variado». Esto es que en el llamado 'balcón' de la Coronación no podrán ubicarse y que, por tanto, el espacio de la avenida no da para todos.

Eliminar la tasa

«Aun así, aunque tenga que ser en esas condiciones, tenemos claro que queremos volver a la Hispanidad», reitera Juan Vázquez. «Pero hasta entonces continuaremos en el ferial», confirma. Porque, «¿qué podemos hacer si no, quedarnos en casa?», se pregunta Rocío Pardo. «El Ayuntamiento va a cumplir su palabra, así que nosotros tendremos que continuar montando nuestros puestos en el ferial hasta que el traslado sea posible», añade Fernando Vázquez.

La previsión es que los trámites precisos, cambio de la ordenanza y aprobación en el pleno, estén ultimados «a finales de abril o comienzos de mayo, según nos ha dicho Escanilla», detalla Jacobo Suárez, otro de los vendedores ambulantes. «Por eso, como atienden nuestra petición de regresar, porque aquí en el ferial lo que hay ni es mercadillo ni es nada, aguantaremos hasta que el traslado sea una realidad».

Insisten, no obstante, en reiterar al Gobierno local «nuestra petición de que mientras, de que estos meses que nos quedan en el ferial, no se nos cobre la tasa por ocupación de suelo público, que hemos pedido hace meses y cuya respuesta seguimos esperando». Para los vendedores ambulantes, eximirles del pago de esa tasa es «una herramienta que nos haría más llevadero continuar aquí, donde no sacamos ni para asumir los gastos; la gente de Plasencia no viene».