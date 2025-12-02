HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El agente José María González, premiado por la Policía Nacional

J. C. R.

PLASENCIA.

Martes, 2 de diciembre 2025, 01:00

El agente de la Policía Local de Plasencia, José María González González, ha sido reconocido con la medalla de la Asociación de Jubilados de la Policía Nacional de España, un galardón bienal que distingue a profesionales cuya labor destaca por su aportación al ámbito policial. En esta edición, el reconocimiento premia la aplicación que González hace de sus estudios de criminología a la seguridad vial, un campo que habitualmente queda fuera de las competencias de la Policía Nacional.

El agente ha mostrado su sorpresa por la repercusión de sus investigaciones y por el impacto de las herramientas que ha desarrollado, como la aplicación ICFvial, destinada a la elaboración de informes criminológicos, o DUA, creada para la gestión del Atestado Digital Único, ambas ya en uso.

