El Womad eres tú, Cáceres te espera

Marisa García Badajoz Jueves, 9 de mayo 2024 | Actualizado 10/05/2024 11:52h. Comenta Compartir

Si eres joven, y si no lo eres tanto pero haces gala de un espíritu curioso y tienes ganas de disfrutar, tienes una cita este fin de semana en Cáceres. Actividades para hacer no te van a faltar. Y desde luego podrás divertirte y socializar también porque encontrarás gente de buen rollo deseosa de pasarlo bien. Sí, te estoy hablando del Womad, que no es un evento para 'perroflautas' como piensan algunos, ni tampoco un macrobotellón juvenil porque este año además no va a estar permitido, sino mucho más, y además encontrarás conciertos para todas las edades. Si no has participado aún en este festival y no sabes exactamente de qué va, te lo resumiré poéticamente al estilo de Gustavo Adolfo Bécquer: «¿Qué es el Womad?, dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es el Womad? ¿Y tú me lo preguntas? El Womad... eres tú». Porque realmente eres tú el que te montas tu propio festival asistiendo a los conciertos, pasacalles y exposiciones o participando en los talleres que más te gusten. Te ofrece música de diferentes estilos a elegir en la Plaza Mayor, la de Santa María o la de San Jorge, no importa si no conoces a los grupos, acércate y deja que te sorprendan con su música. Improvisa y te relacionarás con artistas de Portugal, México, Cabo Verde, Reino Unido, Jamaica, Alemania, Japón, Mali, Palestina o India, además de los españoles. A lo mejor te pasa como a mí, que de todo el cartel solo conozco a Chloé Bird y Míriam Cantero, pero el Womad nos ofrece la posibilidad de codearte con Mr Kilombo, Tiempo al tiempo, Afriquoi, Shirley Davis & The Silverbacks, Asian Dub Foundation, Mitsune, Marala, Hombre Tigre, Wistimber, Lura, LK Funk, O., Son rompe pera, Vieux Farka Touré, Dam, Dixie Kong Band, Michael Durán, Subterráneos o Ta Dhom Project. Venga, anímate conocer el Womad, o a repetir como todos los años.

Y si tienes la suerte de poder estar en Cáceres este fin de semana, no deberías perderte la charla del reconocido artista madrileño Santiago Sierra, que tendrá lugar el sábado a las 12.30 de la mañana en el Museo Helga de Alvear, dentro de los encuentros 'Colecciona' de Estampa, una de las mayores ferias nacionales de coleccionismo. Sierra, cuyas obras tienen un importante contenido crítico y político y utiliza las instalaciones, performances y fotografías como medio artístico, hablará del arte contemporáneo, el compromiso y la denuncia social, y promete ser muy interesante. Ya que estás por el Museo, si quieres ver alguna de las creaciones de Santiago Sierra, acuérdate de que el Helga de Alvear alberga dos: 'La gran fila', una pieza fotográfica que realizó en barrios de Madrid durante la crisis del covid, y 'Repetición de la escritura de una frase', compuesta por 400 folios en los que está escrita la misma frase «My body doesn't belong to me» («Mi cuerpo no me pertenece»).

Ampliar Exposición 'Erotika by amantis' en la sala Belleartes de Cáceres. HOY

Arte erótico en Cáceres

Y ya que estás por Cáceres, puedes acércate también a la sala Belleartes, que acoge hasta el día 26 de mayo 'Erotika by amantis', una exposición colectiva de arte erótico comisariada por la artista audiovisual Sandra Torralba, que te ofrece la visión sobre el erotismo de ocho artistas plásticos: Pachu Torres, Sebastià Martí, Saul Corona, La Bellecicatrice, Pavelkas, Olivia Caballero, Andrés Alfonso y la propia Sandra Torralba. El nexo de la muestra es la representación gráfica de lo que es el erotismo, y según la comisaria de la exposición, «el erotismo no va de cuerpos, ni actos, no es una ropa ni un lugar, son ideas. Son evocaciones que despiertan el deseo y la imaginación. Es llevar al observador a tu universo erótico y dejarle transitarlo, decidiendo qué ocurre después. Cada imagen nos cuenta una parte de la narrativa, suficiente pero no toda, nos toca rellenar las elipsis con nuestros deseos y fantasmas».

Si visitas 'Erotika by amantis' podrás asistir a dos talleres y actividades dinamizadoras gratuitas, una de ellas tendrá lugar hoy jueves de 17.00 a 21.00 horas y estará a cargo de la artista multidisciplinar, maestra del movimiento, performer y atadora, Miroslava Fernández, también conocida como Lala, que mostrará algunas formas sencillas y sensaciones básicas que se pueden obtener a través de las cuerdas. Desde luego será cuando menos curioso para los neófitos en la materia. Mañana viernes, de 12.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas habrá otro taller de fotografía y autorretratos eróticos de la mano de Sandra Torralba, que llevará a cabo una propuesta escénica interactiva para que los asistentes construyan autorretratos especiales de la mano de la artista, con buena iluminación, además de atrezzo y una máquina de humo para que te vayas con una foto original para recordar.

Ampliar Dos visitantes en la exposición de Adrián Rolo en el Museo Luis de Morales de Badajoz. M. G.

Esta semana te recomiendo...

Si estás por Badajoz, no dejes de pasarte por la Feria del Libro, que desde mañana viernes y hasta el día 19 de mayo te ofrecerá todo un mundo de lecturas y seguro que alguno de los autores que se acercarán a Badajoz durante la feria será de tu agrado: Jesús Carrasco, Manuel Jabois, Sonsoles Ónega, Blue Jeans, Inma Rubiales, Juan del Val... Por cierto, que también podrás asistir a la exposición bibliográfica 'Biblioteca de autoras extremeñas de Esperanza Marina Serrano' en el Paseo de San Francisco.

Y hablando de exposiciones, si te acercas al Casco Antiguo de Badajoz, visita la colorista exposición 'Tierras raras', del joven artista Adrián Rolo Cuevas, que se inauguró el martes y estará en el Museo Luis de Morales de Badajoz hasta el 19 de mayo.