30 piscinas naturales para combatir la próxima ola de calor

Garganta de los Infiernos: Una ruta llena de naturaleza y zonas donde bañarse. La más conocida para tomar un baño es la de 'Los Pilones' pero seguro no has escuchado la 'Rehata' el 'Charcón de las Majadillas'. Eso sí, estas dos últimas son de acceso restringido, y aunque ofrecen privacidad no son gratuitas.