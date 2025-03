La música en directo anima los mercados navideños de Badajoz

Marisa García Badajoz Miércoles, 4 de diciembre 2024 | Actualizado 05/12/2024 16:19h. Comenta Compartir

Este artículo corresponde a la newsletter 'Serendipia', que te que te informa de actividades culturales.

Ya está aquí el 'macropuente' festivo y si te quedas por Badajoz, tienes múltiples ofertas musicales para entretenerte y pasarlo bien. Si te pasas por la tarde por los mercados navideños del Paseo de San Francisco y la Plaza de Santa María, te sentirás como en un telefilme navideño de los que proliferan en las distintas televisiones. Eso sí, no esperes que en algún momento se ponga a nevar como en las pelis norteamericanas, aunque puede que sí comiencen a sonar cascabeles o el 'All I want for Christmas is you' Mariah Carey.

El año pasado me pareció estar inmersa en uno de esos largometrajes navideños que te dejan buen sabor de boca durante la actuación de Cristian Ivars, el violinista de Valdelacalzada que nos transmitió alegría, emoción y espíritu navideño al numerosos público que le escuchamos y le ovacionamos en el Paseo de San Francisco.

Y en este puente de la Constitución la música en directo, que siempre es un acierto y es de agradecer, correrá a cargo de la cantante y actriz portuguesa Raquel Guerra, que te invita a participar en un concierto de fados mañana viernes, día 6 de diciembre, a las 19.30 horas en el mercado navideño del Paseo de San Francisco. Y el polifacético artista Suso Sánchez compartirá contigo el viaje de 25 años que ha realizado en el mundo de la música el sábado, día 7, a partir de las 19.30 horas en el mismo escenario.

Este año se ha estrenado un nuevo mercado en la Plaza de Santa María de Badajoz, que también te ofrecerá numerosas actuaciones musicales durante este mes. El primero de ellos es el espectáculo tributo a las voces femeninas del pop, que contará con la cantante pacense Miriam Sáez, que destaca por su amplio registro vocal, y el músico Alberto Terrón al piano. Ambos te invitan esta tarde de jueves, 5 de diciembre, a partir de las 19.30 horas a compartir una noche llena de música y emoción con temas propios y versiones de grandes éxitos. Y mañana viernes, 6 de diciembre, el artista de Villar del Rey Dennis Escudero te anima a compartir con él su espectáculo flamenco también a las 19.30 horas en el mercado de la plaza de Santa María. El sábado 7 de diciembre a las 19.30 horas en el mismo sitio podrás disfrutar de Gianello Ríos, un dúo musical formado por Matías Gianello y Luna Ríos, un argentino y una mexicana que se conocieron gracias a la música y que te ofrecen desde pop y rock hasta folclore mexicano.

Si acudes a los conciertos, podrás «aderezar» esta música en directo con un buen vaso de chocolate caliente y unos churros en los puestos que tienes tanto en el mercado de San Francisco como en el de la Plaza de Santa María.

Una fusión de jazz y poesía en El Hospital

No solo hay música en los mercados navideños, el Hospital Centro Vivo de Badajoz te anima a descubrir 'Secretos que contar: jazz+poesía', esta tarde de jueves a las 20.00 horas, donde te sumergirás en un universo particular en el que la música de Bill Evans, Brad Mehldau, Art Blakey, The Beatles, Radiohead o Eric Clapton se fusiona con la poesía visceral y conmovedora de Daniel Casado. La fusión corre a cargo de Luis Jiménez (batería), Javier Baigorri (contrabajo) y Diego Hilario (piano). Aseguran los organizadores que 'Secretos que contar' no es un concierto ni un recital común, sino un diálogo entre dos artes que comparten un mismo latido, «el jazz, con su capacidad de improvisar y transmitir emociones crudas, se convierte en el compañero perfecto para las palabras poéticas que desnudan el alma. Cada nota, cada verso están diseñados para conectar con los rincones más profundos del ser». Ya sabes, puedes encontrar sensibilidad a raudales en esta experiencia.

Si estás en Mérida, el cantante José Luis Tristancho te ofrecerá un concierto en el Teatro María Luisa esta tarde de jueves, 5 de diciembre, a las 20.00 horas, con un repertorio en el que homenajeará a grandes artistas como Simon & Garfunkel, Cat Stevens, Bob Dylan, James Taylor o The Beatles.

El Gran Teatro de Cáceres te ofrece el viernes 6 de diciembre a las 20.30 horas un tributo a Extremoduro con Pedrá, que celebra sus 15 años sobre los escenarios y más de 900 conciertos de «rock transgresivo» con buen rollo y buena música. El show de Pedrá está compuesto por los temas del grupo más importante e influyente del rock nacional de los últimos tiempos.

Por último, y aunque no tiene nada que ver con la música, te recomiendo asistir a la charla de Pilar Naranjo Gómez, que tendrá lugar a las 19.00 horas de esta tarde de jueves, 5 de diciembre, en la sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Badajoz titulada 'Desde las sombras al protagonismo: mujeres artistas a lo largo de la historia', en la que esta graduada en Historia del Arte explora las múltiples dificultades que han enfrentado las mujeres para desarrollarse como artistas. Pilar Naranjo Gómez contará cómo, a pesar de su talento y creatividad, las mujeres han tenido que superar barreras sociales, económicas y culturales para poder acceder al arte como creadoras, no solo como musas o modelos y la charla destacará que el rol de la mujer en el arte estuvo limitado por restricciones en la educación artística formal, la exclusión de academias y gremios, y los prejuicios que las relegaban al ámbito doméstico.

Espero que disfrutes este macropuente y que vuelvas a leerme el jueves que viene.