La lectura, una terapia que te ayuda a reducir el estrés

Este artículo corresponde a la newsletter 'Serendipia', que te que te informa de actividades culturales.

Espero que los Reyes Magos hayan sido generosos contigo y ... entre sus presentes hayan incluido algún libro, porque es uno de los mejores regalos que pueden hacernos. Hoy me quiero centrar en ellos, los libros, en esta carta semanal que te escribo, en la que, además de a leer, quiero animarte a que participes en alguno de los numerosos clubes de lectura que se organizan en las librerías que tienes cerca de tu casa. Solo tienes que acércate a preguntar, como en la librería Merienda de letras, situada en la plaza de Santa Marta de Badajoz, en la que la próxima lectura que comentarán los participantes será 'Cumbres borrascosas', la magnífica novela de Emily Brontë. Todavía estás a tiempo de apuntarte porque la puesta en común será el día 31 de enero a las 20.00 horas. Si tienes hijos, es una magnífica actividad para ellos, ya que hay también clubes de lectura para niños y adolescentes, como el que tendrá lugar el sábado 1 de febrero a las 11.00, 12.00 y 17.00 horas en la librería Merienda de letras, donde se analizarán 'Telmo lobo', de Emilio Aragón, y el clásico 'Ana de las tejas verdes', de I. M. Montgomery. Te he nombrado el club de lectura de esta librería, pero los hay en casi todas, y seguro que estarán encantados de acogerte. Apúntate.

También te animo a que asistas a las numerosas presentaciones de libros que tendrán lugar en los próximos días en Extremadura, como la que organiza el Aula de Cultura HOY, una muestra de lo implicado que está el diario con la cultura, en la que el conocido y mediático psicólogo Rafael Santandreu presentará su libro 'No hagas montañas de granos de arena'. Será el próximo miércoles, día 15 de enero, a las siete y media de la tarde en el salón de actos de la sede de Cajalmendralejo, en el Paseo de San Francisco de Badajoz, y con una amena charla Santandreu, un autor muy didáctico y divertido, te dará su punto de vista para que puedas conquistar el éxito en lo que te propongas, eliminar el estrés, resolver tus conflictos de pareja, superar la muerte de un ser querido y hasta combatir el sobrepeso. Espero verte por allí, porque estaré con Santandreu en la presentación del libro, que nos servirá de ayuda para darnos cuenta de que la mayoría de las limitaciones con las que nos topamos en nuestra vida están solo en nuestras cabezas.

Otro conocido comunicador, Joaquín Araújo, presenta su libro '999 Sugerencias que me hizo la natura' hoy jueves a las 19.00 horas en el Ateneo de Cáceres. Y también hoy y a esa misma hora, las siete de la tarde, Luis Puerto Durán presenta su libro de poemas 'Del amor y otros sentimientos y emociones' en la Biblioteca Pública de Cáceres Antonio Rodríguez Moñino/M. Brey. En este mismo lugar, y coincidiendo con la presentación y firma de libros de la obra 'Lecturas a poniente: poesía en Extremadura (2005-2024)', en la que Álvaro Valverde reúne las reseñas de libros de poesía de autores extremeños o vinculados a Extremadura, tendrá lugar a las 19.30 horas de mañana viernes, 10 de enero, una mesa redonda sobre 'El panorama de la lírica extremeña en el primer cuarto de siglo', en la que intervendrán Sandra Benito, Jordi Doce, Miguel Ángel Lama y Luis Sáez Delgado.

Promete ser muy interesante el encuentro que mantendrá con los lectores mañana viernes, 10 de enero, en el Parador de Zafra, Alana S. Portero, autora de 'La mala costumbre', la novela ganadora de la XIX edición del Premio Dulce Chacón, que recorre el desgarrador viaje vital de una niña atrapada en un cuerpo que no sabe habitar y que intenta comprenderse a sí misma y al mundo en el que vive.

También el viernes, 10 de enero, a las 19.30 horas, José María Domínguez presenta su poemario 'Los ojos que los ven' en la librería Merienda de Letras de Badajoz.

El lunes, día 13, Francisco Mesa presentará 'La maldición de Spinoza' a las 20.00 horas en la sede de la Fundación CB de la calle Montesinos, 22 de Badajoz.

Tienes asimismo la posibilidad de asistir al encuentro del poeta cacereño Basilio Sánchez con los lectores, donde también se leerán sus poemas, y que tendrá lugar el próximo martes, 14 de enero, a las 19.30 horas en el Ateneo de Cáceres.

'Pájaro', de José Antonio Cáceres, publicado por la Asociación de Amigos del Meiac de Badajoz, se presentará el 15 de enero, a las 19.00 horas, en el salón de actos del museo. La edición incluye una reproducción en lámina del poema visual 'Pájaro', un folleto con texto y ficha técnica. Se han realizado 70 ejemplares, de los cuales los veinte primeros se presentan en carpeta, numerados y firmados.

Por último, el 15 de enero Chari Llanos Pineda presenta el libro 'La casa', de Emilia María González Vadillo en un acto que tendrá lugar a las 19.30 horas en el Ateneo de Cáceres.

¿Te animas a escribir?

Si lo tuyo además de leer es escribir, preséntate al I Certamen de Creación Literaria Tutelada, una iniciativa orientada a descubrir y apoyar el talento de jóvenes escritores de Extremadura, que dirigen tres reconocidos escritores extremeños: Jorge Márquez, Francisco J. Vaz y Alonso Guerrero. El propósito del certamen es tutelar el proceso de creación y facilitar la publicación de la primera obra de tres escritores emergentes de entre 18 y 30 años, naturales y/o residentes en Extremadura. Si te animas, envía tu propuesta a contacto@fundacioncb.es antes del 17 de febrero.

Y después de alentarte a leer y todas las sugerencias que te he hecho para que asistas a presentaciones de libros, no me resisto a comentarte lo que ha publicado la Red de Bibliotecas Públicas Municipales de Badajoz referente a la literatura como herramienta para el bienestar emocional y la salud mental. Las bibliotecas pacenses destacan el poder que tiene la literatura para promover el bienestar emocional, ya que «la lectura no solo nos proporciona un escape de la realidad, sino que también tiene el potencial de ayudarnos a procesar nuestras emociones, reflexionar sobre nuestros problemas y encontrar consuelo en las experiencias de los demás». Imagino que lo sabes, pero insisto en que la lectura es más que un simple pasatiempo y que hay estudios que muestran que la lectura puede ser una herramienta eficaz para reducir el estrés, mejorar el estado de ánimo y aumentar la empatía, pues leer regularmente reduce los niveles de cortisol, la hormona del estrés.

Vamos, que leer es una buena terapia y contribuye a mejorar tu salud, ¿a qué estás esperando?

Si quieres hacer cualquier sugerencia o recomendación, escríbeme a serendipia@hoy.es. Me encantará saber tu opinión.