Primera función de 'The Hole Zero' en el Palacio de Congresos de Cáceres Jueves, 26 septiembre 2019, 09:25

El Palacio de Congresos acoge esta noche la primera de las cuatro funciones programadas de 'The Hole Zero', la precuela de los exitosos espectáculos 'The Hole' y 'The Hole 2'. Es el origen de un universo que mezcla club, circo y cabaret con mucho humor, recreando el ambiente de la mítica discoteca neoyorquina Studio 54.