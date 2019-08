Mujeres solidarias y la música de Pedro Pastor La Biblioteca Pública ofrece cuentacuentos todos los miércoles del verano. :: ARMANDO MÉNDEZ Cácerescaparate CRISTINA NÚÑEZ Cáceres Sábado, 3 agosto 2019, 08:59

Agosto nos lleva a parajes lejanos o a rincones cercanos. Nos permiten estas fechas cambiar de aires, ver otras cosas o incluso, en ese traqueteo infinito en la que se convierten los viajes, desear volver a casa. Pero, cuidado, no caigamos en la tentación de pensar que verano es sinónimo de vacaciones. Hay quien no puede salir de su ciudad ni siquiera ahora, a los que no les salen las cuentas o no les llegan las fuerzas. Y también otros que, aún pudiendo pasar un verano evasivo, optan por echar un cable a las personas. Hay un mundo ahí, al otro lado, que lo necesita todo.

La maestra y cooperante Patricia Sierra Solís lo sabe y año a año desde hace unos cuantos dedica sus vacaciones laborales a construir. Esta semana publicaba en sus redes sociales su trabajo en el campo de refugiados afganos de Malakasa, la primera de sus paradas solidarias. Luego se irá a Líbano. Contaba de manera muy gráfica las dificultades de ese entorno hostil y pedía más implicación a las instituciones. Son varias las mujeres cacereñas, que, como Patricia, están haciendo trabajo solidario fuera de España. La periodista Elisa Blázquez reparaba estos días en el trabajo de otras dos mujeres cacereñas que están en África como cooperantes. Montaña Malpartida está en Mozambique y la enfermera Dioni Fernández en Benin, ofreciendo su trabajo y pasando un verano muy diferente al de playa o asueto. «Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo», diría Eduardo Galeano.

En la Cámara de Comercio de Cáceres también siguen trabajando sin que el verano les haga bajar el ritmo. Durante la semana pasada recibieron a sus socios de las Cámaras de Turquía, Grecia e Italia con los que trabajan para desarrollar el proyecto 'Mediterranean Business Dialogue for SME Coaching and International Trade'. Según explica el gerente de la Cámara de Cáceres Jesús Espinosa el proyecto tiene una duración de 15 meses y la Cámara de Comercio de Cáceres participa abriendo las puertas de la institución para que las otras Cámaras conozcan su funcionamiento. Este grupo visitará empresas de la provincia de Cáceres: Grúas Eugenio, Catelsa y Quesos del Casar.

Parece que tampoco está tirado a la bartola el cantautor extremeño Pepe Extremadura. Recientemente ha estado con el músico Miguel Morales, el hermano de Junior y componente del legendario grupo musical Los Brincos. Juntos han compuesto la canción 'La Caracola', con la letra de Pepe y la música de Miguel. Un primer paso para futuras colaboraciones, señala este incombustible trovador.

Las horas pasan de una forma muy diferente para los niños, que paladean los días de vacaciones como si fueran una región infinita. Ya llegará septiembre, pero mientras tanto emplean su tiempo en actividades como los campamentos urbanos. Esta semana la concejala de Juventud e Infancia, Paula Rodríguez, recibió a los pequeños que han participado en los campamentos organizados por el Ayuntamiento.

Ya es cita obligada también para los más pequeños los cuentacuentos de la Biblioteca Pública, que se celebran todos los miércoles durante el estío. El pasado tuvo un toque especial, ya que contó con la colaboración de la Asociación de Personas Sordas. Los cuentos de Patxidifuso pudieron disfrutarse también en lengua de signos. El ciclo continúa durante todo el mes de agosto y el primer miércoles de septiembre.

No hay verano que valga sin cine al aire libre, con las estrellas como techo. La Asociación de Amigos del Parque del Príncipe organiza un ciclo que llega todos los miércoles al auditorio de este recinto. Es gratuito, aunque piden que el público colabore llevando kilos de comida para el Banco de Alimentos de Cáceres. También son otro clásico veraniego los conciertos de los jardines del Pedrilla. Ayer recibieron a Pedro Pastor, de plena actualidad tras la cancelación de un concierto en el que iba a actuar junto a su padre, Luis Pastor, y que había contratado una junta de distrito madrileña, que no les explicó el motivo de esta suspensión, que los Pastor calificaron de censura. Pedro y su banda de los Locos Descalzos fueron aplaudidos con cariño anoche.

Hoy abren brecha 'Las noches de Balu_arte' en la Torre de los Pozos a partir de las 22,30 horas. El músico Gene García inaugura esta cita, que continúa todo el mes.

Los amantes de las frutas y verduras ecológicas tienen la oportunidad de encontrarlos mañana domingo en el mercado organizado por los hosteleros de la calle Moret. La cita es a partir de las 11 de la mañana, con arroz comunitario y espectáculo de magia.