Todo Badajoz se echará a la calle este sábado

Con la llegada de septiembre y el fin de las ... vacaciones se impulsa la vida cultural en Extremadura. En Badajoz empieza con fuerza y te espera 'La noche en blanco', el evento cultural que más gente mueve en la ciudad y cuya inauguración a las 9 de la noche de este sábado con el concierto candleligh de música clásica bajo la luz de las velas promete hacerte vivir un momento especial. Todo Badajoz se echará a la calle, concretamente a las del Casco Antiguo, para participar en un evento que sirve para demostrar que cultura y ocio están unidos y nos pueden hacer pasar momentos divertidos, interesantes y hasta memorables.

Abren hasta las tres de la madrugada todos los museos y salas de exposiciones de Badajoz, que esta noche reciben la mayor afluencia de público de todo el año. Esto es algo que no entiendo, porque están abiertos casi siempre y hay gente que solo los visita en esta noche cultural, que es cuando están más concurridos y se ven peor. No concibo que en 'La noche en blanco' alguien decida esperar una cola para acceder a un lugar que puede visitar cualquier otro día, así que te propongo dejar la visita a los museos para el sábado que viene, o el domingo, o cualquier otro día que tengas un rato libre, en horario 'normal' y centrarte en las numerosísimas actividades únicas que te ofrece esta 'Noche en blanco'. Tendrás tantas propuestas que no sabrás donde acudir, así que te animo a no perderte el pasacalles 'Anillo de luz' que recorrerá la Plaza de España; o el espectáculo de danza, acrobacias, luz y fantasía 'El reino perdido de los unicornios', que te sorprenderá en la Plaza de Santa María; la exhibición de ballet bajo las estrellas que te deleitará en la Plaza López de Ayala; el paseo cultural 'La ciudad y el río' en el que poetas de Portugal y España acudirán a varios puntos de la ciudad o la gala internacional de circo 'Pasen y vean' que te divertirá en el Paseo de San Francisco...

Entre las actividades que tienes a tu alcance en la noche y la madrugada del sábado, destacan las musicales. En la Plaza Alta Los Escarabajos harán un tributo a The Beatles (22.00 horas) y a partir de las 00.00 podrás disfrutar de la actuación musical de Conreverse, que cantarán los mejores temas de los 80, 90 y 2000. No te los pierdas, el año pasado actuaron en este mismo sitio dentro de 'La noche en blanco' y el concierto fue una pasada, porque son muy buenos, divertidos y nos hacen sentirnos en plena juventud a la gente de 'cierta edad', como yo y posiblemente como tú. Recuerdo que hasta bailé en el concierto, y eso que el baile y yo no nos llevamos muy bien, pero es que fue un concierto muy divertido y estuvieron cantando hasta pasadas las tres de la madrugada porque el público no les dejaba irse. Muy recomendable este concierto.

Los jardines de La Galera, uno de los lugares con más encanto de Badajoz, acogerán proyecciones visuales, además de actuaciones musicales, como la de la cantante, compositora y contrabajista clásica Ava Phoenix (00.30), especializada en pop rock épico orquestal, que ya actuó el año pasado en este enclave y es una maravilla escucharla, con una mezcla de música cañera y clásica a la vez que no te dejará indiferente. No te la pierdas. También actuarán Miguel Rivera (Maga) (23.00) y Oh brava sura (1.30).

En la Plaza de la Soledad cantarán Javier Alcántara Group (22.00), Javier Fernández (21.15), Gianello Ríos (00.30) y el dúo Denis Escudero y Christian Pérez (1.15). En la Plaza de San Andrés estarán Lupe 'La Perla' (22.00), Javato y Los Disfrutones (23.30) y Los Subterráneos (1.15).

Apostaría también por el concierto de Kind of Quartet, que se celebrará a las 00:00 horas, en el marco del ciclo Jazz en Montesinos, en el edificio de la Fundación CB de la calle Montesinos 22, en el que podrás a la vez disfrutar de una de las mejores vistas de la ciudad desde la terraza en la que te espera esta cita musical.

También te puedes acercar a echar un vistazo a 'Confluencias' en la plaza de San José, donde se montará un espacio expositivo y participativo de creación multidisciplinar en el que artistas y colectivos extremeños exponen sus propuestas en un diálogo entre arte y nuevas tecnologías, el reciclaje y lo artesanal.

Y también tienes a tu disposición visitas guiadas durante toda la noche a la catedral, la ermita de la Soledad, la iglesia de la Concepción, el Palacio Municipal y la Alcazaba. Podrás visitar también todos los espacios notables de Badajoz, y numerosos monumentos, como Puerta de Palma, la Torre de Santa María, la de los Acevedo, el edificio de La Galera y el Fuerte de San Cristóbal.

Vamos que si vives en Badajoz o en los alrededores, no puedes quedarte en casa el sábado por la noche, tienes que salir por el Casco Antiguo y disfrutar de una ciudad que estará más viva que nunca. Seguro que nos vemos por allí.

Si vives en Cáceres, tampoco te vas a aburrir, porque la vida cultural también vuelve a la ciudad este fin de semana, ya que el Foro de los Balbos acoge desde el viernes al domingo la decimoséptima edición del Escenario Amex, que te ofrecerá conciertos para impulsar y dar a conocer a formaciones musicales extremeñas que se iniciarán a las 22.00 horas del viernes y el sábado, y el domingo comenzarán a las 18.00 horas. Actuarán Not Found, El Cid, Rojo cardinal y Sü, el sábado Forty four soul, Rattle viper, Canchalera y Verea.

Esta semana te recomiendo...

Si eres amante del arte contemporáneo, no puedes perderte la muestra que José Manuel Ciria inaugura mañana viernes en la sala Vaquero Poblador del Hospital Centro Vivo, donde permanecerá hasta el 3 de noviembre. 'Las venas del dragón' es una exposición didáctica, fomentada a partir de once obras de gran formato y sus huellas a lo largo de la historia que, según señala en el autor, se fundamentan en la figura del triángulo como intercambio experiencial entre el artista, la obra y el espectador, que constituyen los tres vértices claves de lo que significa el arte para Ciria.

La pintura de Ciria es energía pura y experimentación y en esta ocasión se centra en el dragón porque es el espíritu del emplazamiento, cuyo aliento mueve el agua y el viento y en su pintura conforma las relaciones invisibles internas que vinculan todas las partes.

