Agenda para HOY, 24 de septiembre, en Extremadura

Martes, 24 de septiembre 2024, 08:26 Comenta Compartir

BADAJOZ

Conferencia sobre Badajoz en las fuentes árabes Rocío Velasco de Castro, profesora de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad de Extremadura y miembro de los grupos de investigación de esta universidad y de Estudios Árabes Contemporáneos de la Universidad de Granada, ofrece esta tarde una conferencia dentro del ciclo de Al Mossassa organizado por Amigos de Badajoz. A las 20 horas en las Casas Consistoriales de la Plaza Alta.

Presentación del libro 'La península de las casas vacías' Hoy, a las 19.30 horas, David Uclés presenta su obra sobre la guerra civil escrita en clave de realismo mágico en el salón de actos de Caja Almendralejo (paseo San Francisco s/n) en colaboración con Ateneo de Badajoz.

La historia de Pink Floyd y el muro, hoy en la Filmoteca

18.00 y 20.30 horas BADAJOZ Filmoteca de Extremadura

Bajo la dirección de Alan Parker y guion de Roger Wate, se rodó en 1982 'Pink Floyd', una película que relataba la tortuosa vida del mítico músico, que arrastró toda una vida de traumas con origen en su infancia con los que construyó un muro que intentó ocultar con las drogas. La música del film fue compuesta por el mismo Pink Floyd, y uno de los temas, 'Another Brick in the Wall', ganó un premio Bafta a la mejor canción y mejor sonido.

CÁCERES

Proyección del documental sobre Little Richard

20.30 CÁCERES Filmoteca de Extremadura (Rincón de la Monja, 6)

La Filmoteca de Extremadura proyecta hoy el documental británico 'Little Richard: I am everything', dirigido por Lisa Cortés en 2023. Cuenta la historia de los orígenes negros (y queer) del rock n' roll, enfrentando el blanqueado canon de la música pop estadounidense. A través de una gran cantidad de archivo, nos adentra en el complicado mundo interior de Little Richard, con todos sus contratiempos y contradicciones.

Susan Hiller en el Helga de Alvear El Museo Helga de Alvear acoge hasta el 20 de octubre la primera gran exposición individual dedicada a Susan Hiller desde que falleció en 2019. Con el título 'Dedicado a lo desconocido', la muestra aborda los principales temas de interés de una de las artistas más sigulares de su generación.

Dalí interpreta a Dante en la Mercedes Calles La Fundación Mercedes Calles expone en su sede de la plaza de San Jorge hasta el 1 de diciembre una serie de 100 grabados titulada 'Dalí: La Divina Comedia', en la que el artista catalán ilustró la obra de Dante por encargo del gobierno italiano.

MÉRIDA

Conferencia El Consorcio de Mérida programa hoy a las ocho en su sede de Santa Julia una conferencia de los arqueólogos Santiago Feijóo y Luis Hidalgo sobre nuevos hallazgos de una inscripción imperial de Mérida.

Cine La Filmoteca de Extremadura programa el jueves a las ocho y media en su sede de Mérida en Santo Domingo la película española 'Saben aquell'. Está dirigida por David Trueba y protagonizada por David Berdaguer y la extremeña Carolina Yuste.

PLASENCIA

Exposición de pintura Las Claras acoge la colección 'Vida y color – Arteloc Plasencia', una amplia muestra colectiva compuesta por más de 50 obras de distintos estilos a cargo de cinco de los artistas que componen la asociación.

Dibujos y poemas La artista María Jesús Manzanares presenta una colección de dibujos inspirados en los poemas de José García Alonso. Esta fusión de palabra y pincel se llama 'Erosión' y se puede ver en el centro cultural Las Claras.

DON BENITO

Juegos Curiosity Escape Room ofrece cuatro salas para resolver enigmas en grupo. Entradas desde 30 euros.

Fotografía Exposición de Diego Sánchez Cordero con imágenes históricas de Don Benito. Museo Etnográfico, entrada gratuita.

VILLANUEVA DE LA SERENA

Museo El Centro Museístico Charo Acero acoge tres exposiciones permanentes: El Museo del Traje, la pinacoteca 'Pilar Molinos' y el Museo de Mineralogía.

Solidario Campaña de escaparates solidarios, bajo el lema 'Comercio con corazón y memoria', hasta el 21 de octubre de Afad y ADMO Extremadura.

ALMENDRALEJO

Conferencia deportiva Con motivo de las actividades que viene programando el Círculo Mercantil por su centenario, su sede acoge hoy la conferencia 'Centenario', que abordará los 100 años de fútbol que se conmemoran en la ciudad. Comenzará a las 20.30 horas y la entrada es libre hasta completar aforo.

TRUJILLO

Ponencias Las sesiones de trabajo de los Coloquios Históricos de Extremadura se inician hoy, a las 17.00 horas, en el conventual La Coria

Arte El Barrantes Cervantes inaugura la exposición 'Realidad Ritual: Piura Arte Contemporáneo' el viernes

NAVALMORAL DE LA MATA

Vuelven las tertulias. La asociación cultural Objetivo Areté retoma hoy, a las 18.00 h., sus tertulias semanales, que pasan del centro sociocultural La Inmaculada al bar Siglo XII.

CORIA

Talleres de teatro La Escuela de Bellas Artes ofrece tres talleres: uno para niños, otro para jóvenes y otro para adultos impartidos por Javier Uriarte. En la Casa de Cultura.

PROVINCIA DE BADAJOZ

Una mirada al pasado En el Museo Etnográfico de Azuaga se exhibe la muestra 'Una Mirada al Pasado', hasta el 30 de septiembre. Recoge, entre varios enseres, muestras de vestir del siglo XVIII. Se trata de reproducciones elaboradas por Chiqui Paniagua. Visitas M-J, de 10 a 14 horas. V-S, de 10 a 14 horas y de 18 a 21. Domingos, de 11 a 14 horas.

PROVINCIA DE CÁCERES

Jesús R. Valiente en Zarza de Granadilla Hasta el 30 de octubre puede visitarse la exposición de esculturas del artista Jesús Ramón Valiente Martín, en la sala municipal de la localidad 'Proyecto M'. Está abierta de miércoles a domingo, de 10 a 13 horas. Entrada gratuita.