Agenda para HOY, 24 de mayo, en Extremadura

BADAJOZ

Antílopez se despide con 'Vida y obra' en el López

21.00 BADAJOZ Teatro López de Ayala –Plaza Minayo, s/n–

Antílopez, el dúo referente de la canción de autor más desenfadada y canalla se despide de los escenarios con la gira de su último álbum en conjunto 'Vida y Obra'. Un disco compuesto por 10 canciones únicas que serán el colofón a una carrera musical sin precedentes. Entradas disponibles a la venta en la web del teatro y en taquilla desde 18 euros. La función comenzará a las 21.00 horas.

Conciertos en los jardines El Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (Meiac) acoge hoy, con motivo del 30 aniversario, un evento cultural en sus jardines. A las 21.00 horas. Entrada libre.

Todo es flamenco rock Fundación CB, en colaboración con el Club de Conciertos Badajoz, presenta hoy el ciclo 'Libros Sonoros', con 'Todo es flamenco rock' de Antonio Jesús y Ramón García. A las 12.00 horas en Montesinos 22. Entrada libre hasta completar aforo.

'Tenía los ojos cerrados, estaba soñando' El Hospital Centro Vivo acoge, hasta el 8 de junio, la muestra de Roberto Coromina. La exposición la conforman pinturas al óleo finalizadas en una sesión.

CÁCERES

Concierto de Black Moss en El Corral de las Cigüeñas

18.00 CÁCERES El Corral de las Cigüeñas (Cuesta de Aldana, 4)

El Corral de las Cigüeñas de Cáceres acoge hoy a las 18.00 horas un concierto de Black Moss, un paseo por una selección de mósica internacional desde los 70 hasta la actualidad, pasando por diferentes grupos internacionales: The Creedence, Chuck Berry, Patti Smith, The Pretenders, The Police, The Doors, The Cranberries, Blondie,The Clash, Red Hot Chilli Peppers, Amy Winehouse, Adele, Duffy, Imelda May, entre otros.

Edu Comelles expone en la sala El Brocense La sala El Brocense de la Diputación de Cáceres acoge hasta el 7 de junio la muestra 'Casa-Refugio-Colapso', de Edu Comelles. Es una selección de instalaciones sonoras, visuales y lumínicas, a partir de las cuales se empuja al visitante a reflexionar sobre la sociedad en la que estamos inmersos.

'Regreso al futuro' en la Biblioteca Pública Con motivo del 40 aniversario del estreno de la película 'Regreso al futuro', la Biblioteca Pública Cáceres ha organizado una exposición temática que abarca diferentes materiales de este filme dirigido por Robert Zemeckis. Se puede ver hasta el 31 de mayo.

MÉRIDA

Festival El 7 Sillas Fest alcanza su segunda edición con el objetivo de consolidar el festival dentro de la agenda cultural de Mérida. Se celebrará en el parque de las VII Sillas, el 30 y 31 de mayo con un cartel en el que aparecen diferentes propuestas de pop y rock.

Concierto Ni más ni menos es el título de este concierto tributo a Los Chichos. En el repertorio temas como 'Quiero ser libre', 'Son ilusiones' o 'Ni más ni menos'. El sábado 24 a las ocho y media en el Palacio.

PLASENCIA

Feria del Libro La Plaza Mayor acoge la cuarta jornada con la intervención de Damaris Camarero y Víctor Fernández Correas (12.00), Rafael Fontán Barreiro (13.00), Luis Ramón Valverde Lorenzo (17.30). Alberto Guirao (18.20), Javier Morales (19.10) y Andrés Trapiello (20.00).

Concierto de clave Musikex, (avda. del Valle, 23) acoge un recital de la clavecínista jerezana Lola González Ponce, que ofrecerá un programa de obras de autores del siglo XVI al XVIII. A las 20.00.

DON BENITO

Literatura La Feria del Libro y las Flores cuenta hoy con Rebeca Stones, Vanesa Sánchez, Lucía Seijas, Ángel Borreguero o Elena Álvarez, entre otros autores. Plaza Nuestra Señora de Guadalupe, de 11.00 14.00 horas y de 18.30 a 22.00 horas. Con amenización musical.

VILLANUEVA DE LA SERENA

Exposición El Espacio Cultural Rufino Mendoza acoge la exposición de clausura del curso 'Alumnos de Escuelas Municipales de Artes Plásticas y Restauración de muebles' 2024/25. Se puede visitar hasta el 31 de mayo y se muestra todo el trabajo realizado a lo largo del curso por parte del alumnado de esta escuela.

ALMENDRALEJO

Exposición El salón de los espejos del teatro Carolina Coronado acoge durante el fin de semana la muestra 'EnoArter', del artista extremeño Samuel Benavent. Hoy sábado habrá diferentes catas de vino, cava y aceite, abiertas al público en general. Entre las 11.00 y las 22.30 horas.

TRUJILLO

Degustación La plaza Mayor acoge hasta el domingo 'The Masters Burger', una propuesta gastronómica novedosa en la que participan nueve establecimiento procedentes de distintos puntos de la región, con sus hamburguesas gourmet. Está abierto a partir de las 13.00 horas. Habrá música de un DJ.

NAVALMORAL DE LA MATA

Circo. La compañía Proyecto Kabauri, con el espectáculo 'Lullabay', cerrará desde las 21.20 h. en el parque municipal el Festival Nosolocirco que se celebra desde el jueves.

CORIA

Cauria Fit A partir de las 10.00 horas el pabellón municipal de deportes acogerá una jornada de baile y actividades deportivas enfocadas en la mejora de la calidad de vida.

PROVINCIA DE BADAJOZ

Día de la bicicleta en Bienvenida Mañana, 25 de mayo, saldrá desde la plaza de España la ruta con motivo del día de la bicicleta. A las 11.00 horas. Inscripciones en la papelería-estanco Inés.

Teatro en Los Santos de Maimona 'La dama pálida', basada en la novela homónima de Mario Peloche, es la obra que se representa hoy, a las 21.00 horas en el teatro Monumental. Entrada libre hasta completar aforo.

PROVINCIA DE CÁCERES

NaturArte en Torrejón el Rubio La primera jornada del festival se celebra hoy con el Trío El Naán, a las 21.00 horas, en el Centro Sur de Visitantes de Monfregüe.