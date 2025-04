Agenda para HOY, 19 de enero, en Extremadura

Domingo, 19 de enero 2025, 13:56 Comenta Compartir

BADAJOZ

Cuatro príncipes para cuatro princesas Disney

19.00 horas BADAJOZ Teatro López de Ayala –Plaza Minayo, s/n–

Después de 'No me toques el cuento' llega la comedia 'Ya me has tocado el cuento'. Aurora, Bella, Cenicienta y Blancanieves han volado del nido para vivir experiencias en el mundo real. Florian, Felipe, Bestia y Enrique emprenderán un viaje introspectivo en busca de sus mujeres. No sabemos si las encontrarán pero por el camino encontrarán algo inesperado que no conocían: Una masculinidad más sana. Entrada: 16 euros.

'Rubor' en El Hospital CentroVivo La exposición de la artista Lola Cáceres muestra una colección de retratos de mujeres que fueron referentes en exponer sus pensamientos. La colección puede visitarse en el horario de apertura del centro.

Pinceladas de calma Una exposición de pintura realizada por pacientes oncológicos que puede visitarse en el ámbito Cultural de El Corte Inglés hasta el 31 de enero.

Exposición de 'Okulus & The uptown world' El pintor Álex Serrano expone una muestra de pinturas figurativas en las que la mujer cobra protagonismo. En el Edificio VS22 de lunes a viernes de 18.00 a 21.00 horas. Sábados hasta las 21.00 horas.

CÁCERES

Concierto de Folium Fugit Saxophone Quartet

19.30 CÁCERES Gran Teatro

El Gran Teatro de Cáceres acoge hoy a las 19.30 horas un concierto de Folium Fugit Saxophone Quartet. Folium Fugit es una alusión al paso del tiempo o a la más clara transmisión de un profundo concepto artístico. Evocan una propuesta musical combinando la tradición clásica con elementos modernos y de fusión. Presentan un programa evocador, romántico, clásico y jazzístico.

Antológica de Ryan Gander en el Helga Ryan Gander (Reino Unido, 1976), uno de los artistas más singulares de nuestro tiempo, presenta en el Museo Helga de Alvear de Cáceres hasta el día 20 de abril de 2025 su primera gran exposición antológica en Europa, que lleva por título 'Gruñidos, silbidos, gemidos, ladridos y gritos'.

Premio de Artes Plásticas 'El Brocense' Hasta el 1 de febrero permanecen expuestas en la sala 'El Brocense' de la Diputación de Cáceres las 40 obras seleccionadas en el XXVII Certamen de Artes Plásticas 'El Brocense', entre ellas la pieza ganadora de la argentina Valeria Maculan, así como el resto de galardonados.

MÉRIDA

Secindi La Secindi organiza el taller 'La moda en el cine' que lo impartirá Nabelo Studio el miércoles 22 de enero, a las 18:00 horas, en el Centro Cultural Santo Domingo. Analizará los grandes looks de la historia del cine y el desarrollo del proceso creativo que supone el diseño de vestuario para las películas.

Teatro El María Luisa programa el sábado 25 a las siete de la tarde la función 'El maestro Juan Martínez que estaba allí' con el actor Miguel Rellán.

PLASENCIA

Enrularte Taller Creativo La asociación placentina despliega una muestra de pintura y cerámica se podrá ver el trabajo de los más pequeños -aula infantil-, así como de los alumnos del aula joven y de los más veteranos del aula de pintura. En Las Claras.

Exposición fotográfica PlasenciaFoto Asociación Fotográfica presenta su 14ª exposición anual en el Centro Cultural Las Claras. Presentan obras de los socios inspiradas en paisajes, retratos, cultura, fauna o interiores.

DON BENITO

Fiestas. El barrio de San Sebastián concluye sus fiestas con actividades como la ruta de bicicletas, a las 11 de la mañana. Tras la misa de 12, será la procesión del Santo por las calles del barrio y, a partir de las 14.30 horas, los asistentes podrán degustar caldereta extremeña (5 euros).

VILLANUEVA DE LA SERENA

Museo El Centro Museístico Charo Acero acoge tres exposiciones permanentes: El Museo del Traje, la pinacoteca «Pilar Molinos» y el Museo de Mineralogía. El precio de la entrada es de 2 euros para adultos y 1 euros para menores de 12 años o grupos superiores a 15 personas. Miércoles, acceso gratuito. Horario: 11-14.00 horas y 17-19.00 horas.

ALMENDRALEJO

Círculo Mercantil Acaba de celebrar su centenario. Construido bajo la dirección del arquitecto José López Sáez, su interior cuenta con varios salones con zócalos de azulejos y molduras de escayolas pintadas. Llegó a albergar en sus plantas superiores un importante hotel de la época, el Hotel España.

TRUJILLO

Peregrinación Adicomt llevará a cabo esta mañana la segunda ruta del camino mozárabe que pasa por la comarca Miajadas-Trujillo. Se saldrá desde Abertura y se llegará hasta Santa Cruz de la Sierra. El trayecto diseñado tiene 15 kilómetros y es de dificultad media-baja

NAVALMORAL DE LA MATA

Nuevo curso. Mañana se iniciará el segundo de los dos cursos previstos dentro del programa 'Ella Construye', en este caso de 'Revestimiento de paredes y suelos'.

CORIA

Ruta 'Las Viñas' El viernes 31 de enero, comienza a las 16.30 horas el tercer paseo saludable en la Plaza de la Solidaridad. Un recorrido de 7,5 km para el que no hace falta inscripción.

PROVINCIA DE BADAJOZ

Carrera de montaña en Zafra Desde la Plaza Grande a las 9.00 horas y discurrirá por el entorno natural de la zona. Recogida de dorsales a las 8.30 horas en la casa de la cultura.

PROVINCIA DE CÁCERES

Procesión a caballo en Valverde del Fresno A las 11.00 horas desde el mesón El Quijote hacia la puerta de la Iglesia. Tras la misa se bendecirán todos los animales allí presentes.

Jarramplas en Piornal Primera salida del Jarramplas a las 11.00 horas. A las 16.00 horas segunda salida y vestir al Santo. Por último, a las 19.00 horas se celebrará el Regocijo.