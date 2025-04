Agenda para HOY, 18 de enero, en Extremadura

Sábado, 18 de enero 2025, 09:00 Comenta Compartir

BADAJOZ

'Rockópera', lo mejor de dos mundos en un show

19.30 horas BADAJOZ Teatro López de Ayala –Plaza Minayo, s/n–

'Rockópera' es un espectáculo que fusiona lo mejor del rock y la ópera. Famosas piezas de compositores como Mozart, Haendel o Puccini se alternan con temas de Pink Floyd, Scorpions y de musicales como el 'Fantasma de la Ópera'. Con la colaboración especial de los coros de voces blancas de Badajoz del instituto Zurbarán, dirigidas por Puri Carrasco y del colegio Juventud, dirigidas por Ania Cuartero. Entradas: 18 y 20 euros.

Concierto de Gil Fesch y Nuno Pinto El Edificio Montesinos 22 acoge hoy, a las 20.00 horas, un concierto de los guitarristas portugueses Gil Fesch y Nuno Pinto, que forma parte del programa del XVI Ciclo de Música Actual. Interpretarán obras de Hans Werner Henze y Helmut Lachenmann.

El gran show de 'El rey león' El Palacio de Congresos Manuel Rojas acogerá a partir de las 17.00 horas este espectáculo recomendado para toda la familia. Entradas: A partir de 20 euros.

Obra 'El cariño en 2055' El espacio multidisciplinar OffCultura recibe esta comedia teatral a partir de las 20.00 horas. Entrada en taquilla: 12 euros.

CÁCERES

'Ya me has tocado el cuento', en el Gran Teatro

20.30 CÁCERES Gran Teatro

Del universo de 'No me toques el cuento' llega hoy a las 20.30 horas al Gran Teatro la obra 'Ya me has tocado el cuento'. Se trata de una comedia fresca y gamberra dónde veremos a cuatro príncipes desesperados por recuperar sus vidas felices. Aurora, Bella, Cenicienta y Blancanieves han volado del nido para vivir experiencias solas en el mundo real. Florian, Felipe, Bestia y Enrique emprenderán un viaje introspectivo su busca.

Antológica de Ryan Gander en el Helga Ryan Gander (Reino Unido, 1976), uno de los artistas más singulares de nuestro tiempo, presenta en el Museo Helga de Alvear de Cáceres hasta el día 20 de abril de 2025 su primera gran exposición antológica en Europa, que lleva por título 'Gruñidos, silbidos, gemidos, ladridos y gritos'.

Premio de Artes Plásticas 'El Brocense' Hasta el 1 de febrero permanecen expuestas en la sala 'El Brocense' de la Diputación de Cáceres las 40 obras seleccionadas en el XXVII Certamen de Artes Plásticas 'El Brocense', entre ellas la pieza ganadora de la argentina Valeria Maculan, así como el resto de galardonados.

MÉRIDA

Orquesta de Extremadura La Orquesta de Extremadura dará un concierto en el palacio de congresos de Mérida el sábado 18 de enero a las ocho de la tarde. Las entradas cuestan entre 18 y 20 euros. Será un recital muy singular porque habrá también números de magia con Jorge Blass.

Teatro El María Luisa programa el sábado 25 a las siete de la tarde la función 'El maestro Juan Martínez que estaba allí' con el actor Miguel Rellán.

PLASENCIA

Cuentacuentos La Pecera de La Puerta de Tannhäuser acoge el cuentacuentos 'El viaje de Eva', libro ilustrado para niños de 3 y 4 años. La presentación contará con los autores, Francisco Montoro y Soraya I. Balsalobre. A las 12.00.

Concierto de Pacombo Latino El grupo radicado en Plasencia presenta en directo su primer disco, 'Montuno cubano', un trabajo con temas originales inspirados en la tradición y las raíces de la música latina y afrocubana. Teatro Alkázar, a las 20.30.

DON BENITO

Fiestas. El barrio de San Sebastián continúa sus fiestas patronales con actividades como el desfile de cabezudos (salida desde la carpa a las 10.00 horas). A las 11, talleres para los más pequeños y a mediodía se ofrecerá paella. Actuaciones y otras actividades desde las 17.00 horas.

VILLANUEVA DE LA SERENA

Pintura Exposición de cuadros realizados con acuarelas 'Alas Cromáticas', de la artista andaluza María José Pascual. Espacio Cultural Rufino Mendoza (Antiguo Edificio Iberdrola, plaza de España). Horario: de martes a viernes, de 11 a 14.00 y de 18 a 20.00 horas; sábados, de 11 a 13.00 horas. Abierta hasta el 31 de enero. Entrada gratuita.

ALMENDRALEJO

Palacio de los Condes de Osilos Edificio del siglo XVII ubicado en la Plaza de España. Se caracteriza por su fachada blanca con detalles grises y un pórtico con arcos de medio punto. En la parte central de la fachada se dispone un escudo en cuya parte superior hay una escultura que representa la alegoría de la Justicia.

TRUJILLO

Peregrinación Adicomt continúa dando a conocer el camino mozárabe que pasa por la comarca Miajadas-Trujillo. Por ello, este domingo, dará a conocer una segunda ruta, que saldrá desde Abertura y se llegará hasta Santa Cruz de la Sierra. El trayecto tiene 15 kilómetros y es de dificultad media-baja

NAVALMORAL DE LA MATA

Salida. A las 09,15 h. saldrán de la estación los autobuses que se desplazarán a Almaraz con los vecinos que van a participar en la manifestación por la continuidad de la CNA.

CORIA

Charla informativa Una jornada dedicada a la gestión de colonias felinas. Hoy, n el salón de actos de la Casa de Cultura las 10.00 horas Inscripción en el 927508000.

PROVINCIA DE BADAJOZ

Ruta en Entrín Bajo El 19 de enero se celebrará una concentración de quads y a partir de las 10.00 horas. La inscripción cuesta 18 euros y puede realizarse en el ayuntamiento, llamando al 924481004 o en aytoentrinbajo@gmail.com

Exposición en Fuente del Maestre Hasta el 31 de enero se podrá visitar la muestra 'Imaginem mortis' en el Centro Cultural Gómez Sara.

PROVINCIA DE CÁCERES

'Hola invierno' en Belvís de Monroy Visita guiada al CICA para conocer la evolución histórica y cultural de Campo Arañuelo. Actividad recomendada para todas las edades. Máximo 25 asistentes.

Temas

Planes Musicales