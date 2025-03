Agenda para HOY, 19 de diciembre, en Extremadura

Jueves, 19 de diciembre 2024, 08:08 | Actualizado 11:27h. Comenta Compartir

BADAJOZ

Concierto de La Tabarra Quartet Band en El Hospital

20.00 horas BADAJOZ El Hospital Centro Viv. Plaza de San Atón

El antiguo hospital provincial pacense acoge un concierto de La Tabarra Quartet Band, que no es un grupo de música normal. Más que un repertorio, ofrecen un 'show', un espectáculo musical, canciones cargadas de humor y de ritmo que hacen reír y bailar a un público variopinto, popular, pues no se casan con ningún estilo (tampoco ningún estilo le ha pedido matrimonio...). Duración: 60 minutos aproximadamente. Entrada gratis.

Presentación de 'No soy lo que ves' de Anabel Domínguez Aceptarse no es tarea fácil, y menos en una sociedad llena de prejuicios y expectativas. Anabel, que sabe que cuando sea mayor va a usar silla de ruedas, te cuenta cómo es vivir en un cuerpo que no la va a acompañar como ella quiere en un libro que pone en valor todo lo que somos más allá de las apariencias y que presenta a las 19.00 horas en el Edificio Montesinos 22 de Fundación CB. Entrada libre.

Concierto extraordinario de Navidad La Banda Municipal ofrece a las 20.00 horas en el Teatro López de Ayala 'Chistmas Swing', un maravilloso espectáculo para toda la familia, protagonizado por Ángel Bellido y Mª Dolores Ballester. Entrada con invitación.

CÁCERES

Acto en recuerdo del cura y sociólogo Jesús Moreno

19.00 CÁCERES Ateneo de Cáceres (Palacio de Camarena)

Miembros de la Asociación Extremeña de Sociología (Acise) y amigos del sociólogo y sacerdote Jesús Moreno, fallecido el pasado mes de septiembre, han organizado un acto de recuerdo y reconocimiento a su persona, que tendrá lugar este jueves, 19 de diciembre, en el Ateneo de Cáceres a las 19.00 horas. El acto consistirá en unas intervenciones breves de personas que colaboraron con él y la proyección de un reportaje fotográfico

Antológica de Ryan Gander en el Helga Ryan Gander (Reino Unido, 1976), uno de los artistas más singulares de nuestro tiempo, presenta en el Museo Helga de Alvear de Cáceres hasta el día 20 de abril de 2025 su primera gran exposición antológica en Europa, que lleva por título 'Gruñidos, silbidos, gemidos, ladridos y gritos'.

Premio de Artes Plásticas 'El Brocense' Hasta el 11 de enero permanecen expuestas en la sala 'El Brocense' de la Diputación de Cáceres las 40 obras seleccionadas en el XXVII Certamen de Artes Plásticas 'El Brocense', entre ellas la pieza ganadora de la argentina Valeria Maculan, así como el resto de galardonados.

MÉRIDA

Exposición 'No tan lejos' es el nuevo proyecto expositivo de la artista placentina Pilar del Puerto, comisariado por Gonzalo Herrero Delicado, que se puede visitar en la sala Santa Clara de Mérida (Sede del Consorcio) del 8 de noviembre hasta el 17 de enero.

Santa Eulalia La sede de la junta de cofradía acoge la exposición 'El Ayuntamiento de Mérida, Cofrade y Patrono de Santa Eulalia'. Recoge documentos desde el siglo dieciséis sobre la devoción a Santa Eulalia en la ciudad.

PLASENCIA

Filmoteca de Extremadura El colectivo audiovisual proyecta la película infantil 'Dalia y el libro rojo', obra argentina de animación de este año. Sala Verdugo, 18.00.

El cascanueces El Multicines Alkázar emite la señal, desde el Royal Opera Ballet de Londres, del show del Ballet Clásico Internacional. A las 19.30.

El día más corto La Sala Verdugo acoge una jornada para la producción y creatividad del cine extremeño en formato corto. A las 20.00.

DON BENITO

Fotografía Exposición de Diego Sánchez Cordero con imágenes históricas de Don Benito. Museo Etnográfico, entrada gratuita.

Navidad Mercadillo Navideño hasta el 5 de enero en la plaza de Guadalupe. Con 12 casetas de productos variados.

VILLANUEVA DE LA SERENA

Navidad Las instalaciones provisionales del mercado de abastos acogen hasta el próximo 4 de enero una exposición de belenes. Horario habitual del mercado.

Museo El Centro Museístico Charo Acero acoge tres exposiciones permanentes: El Museo del Traje, la pinacoteca 'Pilar Molinos' y el Museo de Mineralogía.

ALMENDRALEJO

Navidad para los peques de la casa La casita de Papá Noel se instala hoy en la calle Real entre las 17.00 y las 20.00 horas.

Música Están a la venta las últimas entradas para el concierto que ofrecerá la Orquesta del Romanticismo este próximo sábado.

TRUJILLO

Navidad La Zambombá Flamenca 'Almariz' se pondrá en escena el 21 de diciembre en el teatro Gabriel y Galán. Será a las 20 horas.

Teatro El Barrantes Cervantes acoge la obra sobre la vida de la inca Inés Huaylas Yupanqui el 21 de diciembre.

NAVALMORAL DE LA MATA

Concurso El día 29 se cerrará el plazo para presentar trabajos al concurso convocado para elegir el cartel anunciador del Carnaval 2025, dotado con un premio de 1.000 euros.

CORIA

Museo de la Cárcel Real Tres espacios: arqueológico, en la planta baja; el etnográfico y, finalmente, como elemento integrador, la propia cárcel de finales del siglo XVII.

PROVINCIA DE BADAJOZ

Exposición en Olivenza El artista pacense Adrián Rolo expone hasta el día 5 de enero en el Museo Etnográfico la muestra 'El jardín colgante', un derroche de color.

Exposición de Lucas Garra, en Villafranca La Casa de la Cultura acoge hasta el 12 de enero la exposición fotográfica de Lucas Garra 'Karkinos triple negativo. El cáncer de mama no es tan rosa', el proyecto más personal de l fotógrafo.

PROVINCIA DE CÁCERES

Pilar Boyero, en La Cumbre Pilar Boyero protagoniza una nueva edición de la gira de conciertos de copla 'Te recuerdo. La memoria de un pueblo'. Hoy actuará en La Cumbre.