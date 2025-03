Agenda para HOY, 25 de agosto en Extremadura

BADAJOZ

Último día para ver 'Dualidades Cromáticas'

De 9.30 a 14.30 horas BADAJOZ Museo de la Ciudad 'Luis de Morales' –Plaza de Santa María, ... s/n–

Este domingo es el último día para disfrutar de la exposición 'Dualidades cromáticas', de Antonio Gil 'Cari' en el Museo de la Ciudad 'Luis de Morales'. La muestra incluye más de 30 obras, entre pinturas, grabados, esculturas e incluso libros del artista almendralejense, profesional de la construcción, algo que aplica en sus creaciones. «Este es un mundo que no se acaba. Me considero autodidacta y cuanto más pinto más me gusta», afirma el autor.

Monumentos abiertos Durante los fines de semana se pueden visitar gratis los siete espacios más singulares de Badajoz: la Puerta de Palmas, la Torre de los Acevedo, la Galería d e los fusileros, el Fuerte de San Cristóbal, la Torre de Santa María, la Torre de Espantaperros y el edficio de La Galera. Abren los jueves y viernes en horario de 18.00 a 20.00 h y los sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 h y de 18.00 a 20:00 h.

La exposición de 'collages' 'Pachecho y Covarsí, Poesía en sí', del artista extremeño Pedro de las Heras, se podrá ver en la Sala de Ámbito Cultura de El Corte Inglés –plaza Conquistadores s/n– hasta el 31 de agosto. Rinde homenaje a los poetas Manuel Pacheco y Antonio Cosme Covarsí. Todos los días de 10.00 a 22.00 horas.

CÁCERES

Un viaje a lo desconocido a través del arte

Hasta el 20 de octubre CÁCERES Museo Helga de Alvear

La exposición temporal que se puede ver en el Museo Helga de Alvear de Cáceres hasta el 20 de octubre muestra las indagaciones de la artista Susan Hiller sobre la realidad de lo desconocido a través de la interpretación de los sueños, la escritura automática o la fascinación por lo oculto. Pinturas, esculturas, fotografías y vídeos multicanal se unen a una gran instalación retrospectiva de la original obra de Hiller.

Chagall y Chillida en el Palacio de la Isla El Palacio de la Isla acoge durante los meses de julio y agosto dos exposiciones: hasta el 27 de agosto 'El color de los sueños', pintura de Antonio Poblador en homenaje al pintor bielorruso Marc Chagall, y hasta el 25 de agosto una exposición colectiva homenaje a Chillida que recoge obras de 27 autores.

MÉRIDA

Museo Romano Domus Romana, vida doméstica en Augusta Emerita. El Museo Nacional de Arte Romano de Mérida muestra desde el 26 de junio en la nave principal del recinto una exposición con piezas que explican cómo se vivía en las casas de la colonia.

Festival de Mérida Hasta mañana domingo se representa en el Teatro Romano 'Ifigenia', la última obra de la edición de este año. Con Juanjo Artero y María Garralón en su reparto. Dirigida por Eva Romero.

PLASENCIA

Exposición de pintura El placentino Mario Vecino Moreno, mediador e historiador en museos de Madrid, presenta la muestra 'Belleza imperecedera', una visión sobre los grandes maestros. En Las Claras.

Exposición de bordados El Museo Etnográfico Pérez Enciso expone hasta el próximo mes de noviembre los trabajos bordados de Carmen López Pastor en una muestra titulada 'Puntada a puntada', que reúne obras a pequeña escala.

DON BENITO

Juegos Curiosity Escape Room ofrece cuatro salas para resolver enigmas en grupo. Entradas desde 30 euros.

Bellas Artes Tres exposiciones pictóricas se encuentran en el Museo +Mad. Domingos y festivos de 11 a 14.00 horas.

VILLANUEVA DE LA SERENA

Museo El Centro Museístico Charo Acero acoge tres exposiciones permanentes: El Museo del Traje, la pinacoteca 'Pilar Molinos' y el Museo de Mineralogía.

Fiestas Desde las 9:30 horas, se llevarán a cabo diversos juegos infantiles, así como el tradicional concurso de dibujar a San Bartolomé como broche final a estas fiestas.

ALMENDRALEJO

Sociedad Obrero Extremeño La construcción del edificio tuvo lugar en 1930 como sede de la sociedad creada en 1895. Situado junto al teatro Carolina Coronado y con influencia neoclásica, cuenta con el estatus de Bien de Interés Cultural en categoría de monumento desde 1995.

TRUJILLO

Competición El I Torneo de Ajedrez Virgen de la Victoria se celebrará hoy, a partir de las 10.00 horas, en la plaza Mayor, con 80 participantes.

Espectáculo Los menores disfrutarán de las marionetas de Peneque el Valiente en la plaza Mayor, a las 22 horas.

NAVALMORAL DE LA MATA

Navalsonora La Casa Azul, León Benavente, Delaporte, Ley Dj, Wistimber y La Canchalera protagonizarán el viernes 30 la primera jornada del Festival Navalsonora.

CORIA

Exposición Las obras presentadas al Concurso de Dibujo y Pintura al Aire Libre se muestran en la Escuela de Bellas Artes 'Bufón Calabacillas' hasta el 31 de agosto.