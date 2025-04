Las series que se estrenan este fin de semana en HBO, Netflix, Amazon Prime Video, Filmin y Movistar Plus

María Gardó Valencia Viernes, 18 de noviembre 2022, 08:13 Comenta Compartir

La semana de series viene marcada por el estreno de la producción de ciencia ficción '1899' y la sexta temporada de la exitosa 'Élite'. Pero también hay espacio para la comedia con el estreno de la nueva temporada de 'La que se avecina' en Amazon Prime y nuevos capítulos de 'Moonshine'.

Ya a mediados de semana llega otro plato fuerte con 'Miércoles', la ficción que ha creado el ingenioso Tim Burton para Netflix.

1 Netflix, 17 de noviembre '1899'

Los amantes de la ciencia ficción y los viajes temporales llevan tiempo esperando el estreno de esta serie que aterriza en Netflix. Los creadores de la exitosa 'Dark' regresan para volver a poner a prueba nuestras mentes. Jantje Friese y Baran bo Odar convierten así un viaje en barco en una historia llena de terror, misterio y fantasía donde se pide un esfuerzo extra al espectador para que resuelva una trama desconcertante.

Tal y como ocurre con 'Dark', la serie consigue atrapar con su estética y guion. A través de sus seis espisodios., se viaja a lo más profundo de la mente de cada personaje.

2 Netflix, 17 de noviembre 'Muertos para mí', temporada 3

'Muertos para mí' regresa a Netflix para despedirse con su temporada final. Jen Harding y Judy Hale (Christina Applegate y Linda Cardellini) vuelven para poner fin a esta comedia de humor negro creada por Liz Feldman. Tras otro atropello con fuga, reciben noticias traumáticas y están dispuestas a jugarse la vida por una amistad que está por encima de la ley.

3 Netflix, 18 de noviembre 'Élite', temporada 6

Otro de los platos fuertes de esta semana es el estreno de la sexta temporada de 'Élite'. El que ha sido uno de los mayores éxitos de Netflix vuelve con nuevas tramas y el desarrollo de anteriores. Tras la muerte de Samuel, Las Encinas afronta el nuevo curso marcado por el conflicto en las aulas. Omar Ayuso, Itzan Escamilla, Georgina Amorós, Claudia Salas y Pol Granch han dicho adiós a la serie mientras se suman caras nuevas: Carmen Arrufat y Álvaro de Juana (HIT), y Ander Puig (Ser o no ser).

Netflix también ha confirmado que se han iniciado las grabaciones de la temporada séptima en la que, además de seis fichajes, reaparece un clásico: el propio Omar Ayuso como Omar:

4 HBO, 17 de noviembre 'La vida sexual de las universitarias', temporada 2

La pandilla más descarada del Essex College regresa con nueva temporada comienza. Tras las vacaciones de otoño, las estudiantes enfrentan los nuevos desafíos que se les presentaron al final de la primera temporada. También encaran un nuevo semestre lleno de nuevas caras, fiestas y problemas.

Pauline Chalamet como Kimberly, Amrit Kaur como Bela, Renée Rapp como Leighton y Alyah Chanelle Scott como Whitney es el cuarteto protagonista de la comedia universitaria.

5 Netflix, 18 de noviembre 'Suprême NTM'

Este fin de semana también llega a Netflix esta historia sobre el icónico grupo Suprême NTM, pionero del hip hop francés. Producida para el canal francés Arte, Netflix se ha encargado de su distribución global. Desde las barriadas hasta las mayores salas de París, esta serie sigue a dos grandes amigos adolescentes mientras forjan el nacimiento y ascenso del hip hop francés.

6 Movistar Plus+, 18 de noviembre 'Moonshine', temporada 2

La segunda temporada de la comedia canadiense 'Moonshine' vuelve a Movistar Plus+. Tras dejar de lado las rivalidades entre los hermanos para salvar al resort del cierre, en esta nueva entrega los Finley-Cullen se enfrentarán entre otros problemas a impuestos con los que no contaban. Con todo, no les faltará imaginación para seguir con el ánimo por las nubes, con un evento Lobsterpalooza (con la langosta como protagonista), un divertido bingo o una alocada fiesta de despedida en la playa.

7 Amazon Prime Video, 18 de noviembre 'La que se avecina', temporada 13

La temporada 13 de 'La que se avecina' debuta primero en Amazon Prime Video antes de su salto al abierto. Tras la injusta expropiación de Mirador de Montepinar, los vecinos fijarán su residencia en un inmueble en el centro de la ciudad de la calle Contubernio 49. La temporada anterior terminó con los protagonistas con las maletas a cuestas y ahora deberán convivir con nuevos vecinos y situaciones, siempre contadas desde el humor que caracteriza a la ficción española.

Y la próxima semana

8 Filmin, 22 de noviembre 'Cara a cara'

El martes aterriza en Filmin una de las series más originales y sorprendentes de la temporada. Desde Dinamarca llega este excitante thriller criminal sobre un policía que debe investigar el supuesto suicidio de su propia hija. Su entorno le dirá que la joven se ha quitado la vida, pero él no acepta esta versión. Poco a poco se irá acercando a la verdad a lo largo de la trama.

9 Netflix, 23 de noviembre 'Miércoles'

La peculiar estética de Tim Burton, convertida ya en un universo propio, impregna su nueva serie, 'Miércoles', que llega a Netflix. El director se pasa a la pequeña pantalla con esta producción tan esperada por sus fans.

Protagonizada por Jenna Ortega y Catherine Zeta Jones, Luis Guzmán, Gwendoline Christie y Christina Ricci, entre otros, 'Miércoles' es un thriller con elementos paranormales de cuando la famosa hija de los Addams estudiaba en la academia Nevermore. Esta escuela no es como las demás, allí tendrá oportunidad de desarrollar sus poderes y controlarlos.

10 Netflix, 23 de noviembre 'Blood, Sex and Royalty'

Tras el estreno de 'The Crown' en la primera semana de noviembre, una nueva serie sobre la realeza aterriza en Netflix. Sin embargo, 'Blood, Sex and Royalty' cuenta la historia de un modo más moderno e irreverente. Esta serie de época es mitad drama interpretado por actores y mitad documental con ideas y comentarios de reputados historiadores.

Centrada en la vida de Ana Bolena, profundiza en su carácter intrigante y tentador.

11 Apple TV+, 23 de noviembre 'Echo 3'

Esta serie de diez episodios protagonizada por Luke Evans, Michiel Huisman y Jessica Ann Collins, es una de las apuestas de Apple TV+ para la semana que viene. La historia se centra en la figura de Amber Chesborough, una brillante científica que desaparece en la frontera de Colombia y Venezuela. Su hermano Bambi y su esposo Prince, ambos comandos de élite del ejército estadounidense, luchan por encontrarla en medio de una guerra de guerrillas.

La producción está basada en la serie de televisión dramática israelí 'When Heroes Fly'.

Y además

'Family Law (casos de familia)'

AXN White: La segunda temporada de 'Family Law (casos de familia)' llega a esta semana. Una abogada que ha atravesado problemas con la bebida y que está luchando por rehacer su vida y su carrera profesional.

'L: Generación Q'

Movistar Plus +: La tercera temporada comienza justo en el suspense que dejó la entrega anterior. Las protagonistas lidian con sus secretos, reparan viejas cicatrices y dan cabida a nuevas llamas en su búsqueda de 'esa persona'.