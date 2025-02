Estrenos en Netflix, HBO Max, Disney, Amazon Prime y Filmin | Las series que se estrenan en la semana de Navidad

Las vacaciones de Navidad son un buen momento para ponerse al día con las series pendientes pero también para disfrutar las novedades que llegan a las plataformas digitales. Entre los estrenos de esta semana destaca la segunda temporada de 'Alice in Borderland' y la llegada ... la precuela de 'The Witcher', ambas en Netflix.

No obstante, para quienes busquen ficciones más ligeras ve la luz en Disney+ una temporada especial de 'Week-End Family' y la segunda temporada de 'Los Larkin' en Filmin.

1 Netflix, 22 de diciembre 'Alice in Borderland' (temporada 2)

Una de las series de Netflix que causó gran revuelo en su momento fue 'Alice in Borderland'. Llegó para satisfacer a los fans de 'El juego del calamar' que se sintieron algo huérfanos al terminar la serie.

'Alice in Borderland', que ha estrenado su segunda temporada este jueves, es un drama japonés basado en el manga del mismo nombre que sigue a dos aliados atrapados en un Tokio abandonado, donde se ven obligados a competir en juegos peligrosos, cuyo tipo y dificultad están determinados por los naipes.

En los nuevos episodios, Arisu y sus compañeros deberán enfrentarse a juegos aún más difíciles y peligrosos.

2 HBO Max, 22 de diciembre 'The Head' (temporada 2)

Este jueves también se estrena la segunda temporada de 'The Head'. Esta nueva entrega tiene de nuevo a Jorge Dorado como director de sus seis episodios y ha sido creada por Ran Tellem.

La trama se sitúa en el Alexandria, un barco científico que alberga en su interior un gran laboratorio, donde Arthur Wilde, el personaje encarnado por John Lynch ('El Terror'), lleva a cabo una misión clave de la lucha contra el cambio climático y la garantía de la supervivencia en el planeta.

3 Disney+, 23 de diciembre 'Week-End Family' (temporada especial de Navidad)

Los especiales de Navidad proliferan por estas fechas y 'Week-End Family' se suma a esta tendencia. El protagonista es Fred, un padre de familia que tras divorciarse, y haber protagonizado tres matrimonios fallidos, debe reunirse cada fin de semana con su familia e hijas. Sin embargo, el conflicto se produce cuando conoce a una nueva persona en su vida, Emma, con la que comienza a entablar una relación y que deberá de ganarse el afecto de sus hijastras.

La temporada que ve la luz este viernes en Disney+ se centra en las primeras fiestas que pasan juntos Enma, Fred y las chicas. Fred va a preparar un festín pero la familia de Enma quiere montar un espectáculo para recaudar dinero para caridad. ¿Qué ocurrirá?

4 Netflix, 25 de diciembre 'Madre solo hay dos' (temporada 3 y final)

La última temporada de 'Madre solo hay dos' promete cerrar la historia de amor Ana y Mariana. Todo comenzaba cuando dos mujeres se dan cuenta de que les intercambiaron a sus hijas al nacer y decidieron ajustarse a su nueva vida. ¿Cómo? Creando una sola y única familia.

La comedia mexicana en clave femenina ha sido creada por Carolina Rivera y Fernando Sariñana.

5 Netflix, 25 de diciembre 'The Witcher: el origen de la sangre'

Los fans de 'The Witcher' recibirán un regalo especial de Navidad con el estreno de la precuela 'The Witcher: el origen de la sangre'. La trama se sitúa más de 1000 años antes de los sucesos de 'The Witcher', en una época anterior a que monstruos y humanos vagaran por el continente. Allí una cautivadora banda de inadaptados en un mundo élfico aúnan fuerzas para luchar contra un imperio todopoderoso.

Esta nueva miniserie tiene 6 episodios está protagonizada por Sophia Brown, Laurence O'Fuarain y Michelle Yeoh.

6 Netflix, 26 de diciembre 'Traición'

Los fans del suspense disfrutarán con el estreno de 'Traición' en Netflix. La ficción está protagonizada por Charlie Cox (Daredevil) que encarna a un subdirector del MI6. Su presenta da un giro radical cuando vuelve a ver a una espía rusa con la que tuvo una relación. Es entonces cuando se cuestiona toda su vida. Más tarde, se formará una relación triangular entre Kara, Adam y su esposa, Maddy; cada uno tratando de destruir al otro.

7 Filmin, 27 de diciembre 'Los Larkin' (temporada 2)

La segunda temporada de la entrañable serie británica 'Los Larkin' aterriza en Filmin este 27 de diciembre. Adaptación de la novela de H.E Bates, ha sido llevada a la pequeña pantalla por el guionista de 'Los Durrell' Simon Nye.

En un pequeño pueblo de la campiña inglesa vive esta familia de clase trabajadora liderada por los simpáticos y bonachones Pop y Ma Larkin. Juntos deben sacar adelante a una familia de seis hijos. Su entusiasmo y ganas de ayudar a todo aquel que lo necesite les convierte en un faro de esperanza para sus vecinos.