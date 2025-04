Qué ver en Netflix, Amazon, Disney, Atresplayer, HBO los días 11 y 12 de noviembre | Las series que se estrenan este fin de semana

María Gardó Valencia Viernes, 11 de noviembre 2022, 08:51 | Actualizado 09:54h. Comenta Compartir

Había muchas ganas de la ruta del bakalao, al menos de revivirla a través de 'La ruta', quizás el estreno más esperado de la semana en cuanto a series. Los dos primeros episodios de la ficción protagonizada por Àlex Monner y Ricardo Gómez se podrán ver el domingo en Atresplayer. Pero hay espacio para otros estrenos en canales y plataformas digitales, algunos ya con sabor navideño.

1 AMC+, 10 de noviembre 'En terapia (Francia)'

La aclamada serie 'En terapia' estrena su versión francesa en AMC+ este fin de semana. Este remake está ambientado en el contexto de las secuelas psicológicas por los atentados terroristas de París de 2015. A lo largo de 35 episodios de una veintena de minutos, un psicoanalista trata a cinco personajes o grupos de personajes justo después de estos atentados yihadistas que el 13 de noviembre de aquel año causaron 137 muertos.

En este drama psicológico, el doctor se enfrenta a sus propios traumas a la vez que ayuda a sus pacientes.

2 AMC+, 10 de noviembre 'Mood'

A lo largo de seis capítulos, la producción cuenta la historia de una cantante que busca dejar atrás su complicado pasado. Sasha es una aspirante a cantante y rapera de 25 años que navega por el fascinante mundo de las redes sociales y la delgada línea entre la liberación y la explotación, una historia contada a través de sus canciones originales.

3 Movistar Plus+, 10 de noviembre 'Caza al culpable'

Esta semana Movistar Plus+ apuesta por un el thriller policíaco con el estreno de 'Caza al culpable'. Se trata de la adaptación de Matt Baker de la serie danesa 'Cara a cara'. Está protagonizada por James Nesbitt ('The Missing') que encarna a Danny Frater, un veterano detective cuya misión será la de encontrar la verdad tras la muerte de su hija Christina (Imogen King, 'Clique'). Con un sospechoso en cada uno de los ocho episodios, el personaje de Nesbitt los irá entrevistando uno a uno.

4 HBO Max, 11 de noviembre 'The English'

HBO propone un viaje al pasado con una historia de venganza en el western 'The English'. La acción retrocede hasta 1900. Cornelia Locke, a la que da vida la popular Emily Blunt, es una rica mujer inglesa que llega a los Estados Unidos con una bolsa de dinero, empeñada en matar al hombre que considera responsable de la muerte de su hijo. En su camino se cruza con Eli Whipp (encarnado por Chaske Spencer), recientemente despedido del ejército que trata de regresar a casa.

5 Apple TV+, 11 de noviembre 'Interruptores'

Apple TV+ apuesta por la ciencia ficción con 'Interruptores', una especie de 'Black Mirror' para adolescentes. Qué harías si la tecnología te permitiera ser más alto, delgado o crearte un doble? Esta es una de las cuestiones que plantea la producción creada por Melody Fox sobre un futuro que no parece tan lejano.

6 Amazon Prime Video, 11 de noviembre 'A grito herido'

La comedia, en este caso musical, también tiene espacio entre los nuevos estrenos que llegan a las plataformas digitales. Amazon Prime Video propone 'A grito herido' en la que cinco entrañables amigas de la infancia intentan dejar los problemas que las separaron durante 7 años y retomar un viejo sueño musical.

Los temas centrales de esta serie colombiana son la búsqueda del amor, de la vocación y de una muy esquiva felicidad.

7 Amazon Prime Video, 11 de noviembre 'Mamíferos'

Otra serie que ahonda en el alma humana es 'Mamíferos', también estreno de Amazon Prime Video. Habla sobre las complejidades del matrimonio: tristeza, dolor, tensión, amor, amistad, traición y un toque de realismo mágico.

'Mamíferos' consta de seis capítulos y no sólo tiene drama, sino grandes toques de humor negro.

8 Atresplayer Premium, 13 de noviembre 'La ruta'

Sin duda 'La ruta' es uno de los estrenos más esperados de este fin de semana. Atresplayer Premium apuesta por esta producción española que se centra en los años en que Valencia 'se pasó bailando', como reza su sinopsis. Son muchos los que se acuerdan de la ruta del bakalao pero pocos los que la vivieron.

Creada por Borja Soler y Roberto Martín Maiztegui, la serie sigue el viaje de un grupo de amigos de El Perelló desde su primera visita a Barraca hasta su despedida en una masificada Ruta Destroy, en 1993,.

Y la próxima semana

9 Disney+, 16 de noviembre '¡Vaya familia, Claus!'

Con la Navidad a la vuelta de la esquina, empiezan a aparecer los estrenos familiares y festivos en las plataformas. Disney+ estrena ya a mediadios de noviembre '¡Vaya familia, Claus!', una miniserie en la que Tim Allen se pone en la piel de Papá Noel. Aquí Santa Claus es Scott Calvin, un hombre a punto de cumplir 65 años que se da cuenta de que no puede ser Santa para siempre. Está empezando a perder un paso en sus deberes de Papá Noel y tiene una familia que podría beneficiarse de una vida en el mundo normal.

10 Disney+, 16 de noviembre 'Tell Me Lies'

Como ocurre en 'Mamíferos', 'Tell Me Lies' también profundiza en las complejidades de la vida en pareja. Lucy Albright (Grace Van Patten) y Stephen DeMarco (Jackson White) se conocen en la universidad. Aunque su relación comienza como cualquier romance típico del campus, rápidamente su relación se vuelve dependiente y acabará alterando no solo sus vidas, sino también las vidas de todos los que los rodean.

11 Netflix, 17 de noviembre '1899'

El jueves llega otro de los platos fuertes. '1899' es un estreno de Netflix pensado para los amantes de los viajes en el tiempo y la ciencia ficción. A través de ocho episodios, plantea una hitoria llena de miesterio en la que un barco de vapor lleno de inmigrantes europeos viaja rumbo a Nueva York. Todos en el barco sueñan con un futuro en el nuevo mundo. Cuando, durante el trayecto, descubren otro barco de inmigrantes a la deriva en alta mar, su viaje da un giro inesperado. Lo que descubrirán a bordo convertirá su viaje hacia la tierra prometida en un enigma de pesadilla que conectará el pasado de cada uno de los pasajeros a través de una complicada red de secretos.

Y ADEMÁS...

'Supreme NTM'

Netflix: Esta serie que se estrena el 18 de diciembre sigue a dos grandes amigos adolescentes mientras forjan el nacimiento y ascenso del hiphop francés.

Ka De We

Filmin: Serie alemana sobre los grandes almacenes Kaufhaus des Westens, conocidos entre los berlineses con el nombre de KaDeWe. Disponible desde el día 15.

