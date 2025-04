Las series que se estrenan este fin de semana

María Gardó Valencia Viernes, 26 de mayo 2023, 01:16 Comenta Compartir

Mayo termina con pocos estrenos. Pero esta escasez se ve compensada por el regreso a la acción de Arnold Schwarzenegger, que se atreve con las series y estrena 'Fubar', una producción pensada para los fans del género y del protagonista de 'Terminator'.

Estas son las series que se estrenan esta semana:

1 25 de mayo Netflix 'Fubar'

A sus 75 años y con más de 40 películas a sus espaldas, a Arnold Schwarzenegger aún le queda energía y se atreve con el mundo de las series. Tal y como avisó en 'Terminator' con su «volveré», la estrella regresa como protagonista y productor ejecutivo 'Fubar'.

Schwarzenegger se pone en la piel de Luke Brunner, un agente de la CIA cuya relación con su mujer y su hija están seriamente dañadas por la dedicación a su trabajo, que acepta una última misión que se complica por un delicado asunto familiar: descubre que su vástaga también es una agente encubierta de la CIA.

La serie ha sido creada por Nick Santora, que ha trabajado en exitosas series como 'Los Soprano' o 'Prison Break'. El papel de hija de Schwarzenegger lo interpreta Mónica Barbaro ('Top Gun: Maverick'). También se encuentra en el reparto Gabriel Luna ('The Last of Us').

2 26 de mayo Netflix 'Por H o por B' (temporada 2)

La serie creada, escrita y dirigida por Manuela Burló Moreno regresa este viernes a SkyShowtime, que la adquirió tras ser eliminada de HBO Max. La nueva entrega sobre las dos amigas de Parla que se mudan a Malasaña se compondrá de ocho capítulos de 30 minutos.

Tras su mudanza, las cosas han cambiado. El barrio no ha dejado de ser un parque temático de tendencias alocadas, pero las chicas ya han encontrado su lugar sin renunciar a su autenticidad. Han aceptado la locura del barrio y parece que, a cambio, el barrio las ha aceptado a ellas. Hache tiene un nuevo trabajo en un salón de manicura, y Belén sigue persiguiendo su sueño de ser actriz mientras trabaja en lo que puede. Sus vidas evolucionan tan rápido como el barrio y pronto tendrán que replanteárselo todo.

3 26 de mayo Netflix 'Rabo de peixe'

En el espectacular paisaje de las Azores e inspirada libremente en un hecho real, 'Rabo de Peixe' llega este 26 de mayo a Netflix.

La producción sigue la historia ficticia de cuatro amigos cuyas vidas cambian para siempre cuando una tonelada de cocaína llega a las costas del pequeño pueblo de Rabo de Peixe en Portugal. Eduardo, un joven pescador y sus amigos, ven una oportunidad de ganar dinero fácil cuando un barco cargado de cocaína se hunde en la isla donde viven, sin contar con que tendrán que enfrentarse con la policía y con los verdaderos dueños de la droga.

Y la próxima semana

4 30 de mayo Filmin 'Inside nº 9' (temporada 8)

La comedia negra de BBC estrena seis nuevos episodios del show creado por Steve Pemberton y Reece Shearsmith, que emprende ya la octava temporada. En las nuevas entregas se repiten las bases sobre las que se ha asentado una de las comedias de mayor éxito de la televisión europea: alocada mezcla de géneros, humor negro combinado con giros de guión tan sorprendentes como imposibles, y la presencia de Pemberton y Shearsmith como protagonistas de la gran mayoría de capítulos, rodeados de estrellas invitadas de primer orden.

Aunque todos los episodios son independientes y autoconclusivos, la presencia del número 9 se repite como nexo de unión entre las diferentes historias.

5 30 de mayo Netflix 'Perfil falso'

Netflix incorpora a su catálogo una nueva telenovela colombiana sobre los engaños en las aplicaciones de citas. En esta serie que llega desde el otro lado del charco, Camila se abre un perfil y cree conocer al hombre de sus sueños. Se llama Fernando pero no está soltero ni tampoco se llama Fernando. Camila cae así en una trampa y todo se vuelve una pesadilla. Ella decide investigar quién es realmente el hombre del que se enamoró y entonces encuentra la identidad del tramposo y lo hace pagar, una por una, las mentiras que le dijo, pero también las promesas. No obstante, con esto, Camila no se da cuenta que se está adentrando en un intrigante laberinto de apariencias que engañan, sexo prohibido y poderes que matan.