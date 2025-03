Menos mal que existe Leslie Knope

Andrea Morán Sábado, 19 de agosto 2023, 00:25 Comenta Compartir

En 2008, a raíz de la campaña electoral de Barak Obama en Estados Unidos, un lema corrió como la pólvora: 'Yes, we can'. Leslie Knope, protagonista de 'Parks and Recreations', es el personaje televisivo que mejor encarna esta consigna que a día de hoy ya nos puede resultar un tanto utópica.

Subdirectora del Departamento de Parques y Jardines de Pawnee, ciudad imaginaria de Indiana, Leslie es el tipo de persona que parece existir solo en la ficción: una funcionaria que confía en el sistema, comprometida con el servicio público y que mantiene sus esperanzas intactas a pesar de la incompetencia y la burocracia que reina a su alrededor.

Es realmente divertido ver su empeño en hacer el bien y comprobar que casi siempre le sale mal, como cuando decide oficiar una boda entre dos pingüinos del zoo sin saber que son dos machos y se convierte en un icono para la comunidad 'queer' del pueblo, pero también en la enemiga número uno para los conservadores. Su capacidad para meterse en jardines es insuperable.

En el ayuntamiento, en la pared de su despacho compartido, cuelga un retrato de Hillary Clinton, un detalle curioso si tenemos en cuenta que Amy Poehler, la actriz que interpreta al personaje, venía de triunfar en 'Saturday Night Live' parodiando a la ex primera dama. Aquellas imitaciones junto a Tina Fey (una postiza Sarah Palin) la consagraron como una de las grandes humoristas del momento.

Leslie saludando a Joe Biden, en su época de vicepresidente, y a Michelle Obama en sendos cameos.

Aupada a hombros del falso documental, podríamos interpretar 'Parks and Recreations' como una versión femenina de 'The Office' y es que, de hecho, comparten a uno de sus creadores, Greg Daniels. Tiene sentido entonces pensar en las transferencias entre Michael Scott, protagonista de aquella otra serie, y Leslie Knope, dos jefes un tanto inocentes, bienintencionados, cuya devoción por el trabajo contrasta con el pasotismo de algunos de sus compañeros de oficina.

Pensando en el caso de Leslie, la estupenda galería de personajes con los que convive potencia su propia singularidad: su superior Ron Swanson (Nick Offerman) es un hombre ultraliberal que está en contra de los impuestos y su compañero Tom (Aziz Ansari), un joven funcionario sarcástico y presumido; también están April (una desaborida Aubrey Plaza) o Andy (Chris Pratt antes de ser Chris Pratt).

Leslie Knope podía haber sido un personaje funcional dentro de este engranaje de sitcom, pero a lo largo de siete temporadas terminó representando toda una forma de vida. Su fe inquebrantable en el sistema y su sentido de la justicia siguen siedo el mejor antídoto contra el cinismo.

Si unos años antes el presidente Bartlet de Aaron Sorkin nos había mostrado la épica de la Casa Blanca, Leslie Knope nos condujo a la parte trasera, esa política local más mundana y aparentemente intrascendente que, a su manera, también nos habla de lo que podríamos llegar a ser. «No hay nada que no podamos conseguir si trabajamos duro, nunca dormimos y eludimos todas las demás responsabilidades». Palabra de Leslie Knope.