La nueva serie estrella de HBO adapta un celebrado videojuego que transcurre en un Estados Unidos postapocalíptico, en el que un hombre y una niña ... tratan de sobrevivir a seres humanos convertidos en criaturas caníbales. Sin haber jugado jamás al videojuego, confieso mi temor al afrontar el primer episodio esperando una suerte de la agotada 'The Walking Dead'. Sin embargo, hay pocos momentos de tensión gore y la serie, en la que están involucrados responsables de la magna 'Chernóbil', remite más a 'Hijos de los hombres', el peliculón de Alfonso Cuarón, que indagaba en la posibilidad de que en un futuro próximo (el año 2027) el hombre estuviera a punto de la extinción tras una plaga que ha convertido a todas las mujeres en estériles.

Resulta inevitable ver 'The Last of Us' condicionados por nuestra experiencia tras la pandemia. Por eso lo más aterrador es ese prólogo en el que un epidemiólogo advierte sobre el peligro de los hongos y no de los virus, que, llegado el caso, podrían alojarse en nuestro cerebro convirtiéndonos en títeres macabros.

La hora y media del primer capítulo pesa porque el ritmo no es el de una película. Pasada la acción y tras un salto de veinte años, la serie se toma su tiempo para describirnos una sociedad dictatorial y militarizada, en la que la pandemia ha provocado condiciones inhumanas de vida y el surgimiento de una guerrilla rebelde, Las Luciérnagas, que lucha por la libertad. Nuestros héroes son un contrabandista que experimentó en carne propia cómo el hombre es más peligroso que cualquier zombi y una niña que sobrevivió a un ataque de infectado sin desarrollar la enfermedad (Pedro Pascal y Bella Ramsey, vistos en 'Juego de Tronos'). El juego no ha hecho más que empezar.