'Swagger', segunda parte

Echo de menos a Ted Lasso. Eso no tiene remedio ni lo va a tener, gracias a Dios. Saber terminar, en estos tiempos de estirar ... el chicle hasta que llegues a odiarlo, es un regalo. Cuando le explicas a alguien que no la ha visto de qué va, la primera respuesta suele ser: ¿una serie de fútbol, no? Y no, claro, no es una serie de fútbol. El fútbol es la excusa y la metáfora para hablar de salud mental, de prejuicios, de roles impuestos, del mago de Oz… En fin, la serie de Apple TV+ es una maravilla. Por suerte, hay recambio: 'Swagger'.

'Swagger' parece que va sobre un chico que se abre paso desde las canchas de baloncesto de un barrio humilde hacia la NBA. Y, en realidad, bueno, lo cierto es que va exactamente de eso. Esta sí es una serie donde el deporte, la esencia del deporte, es fundamental en la trama: el esfuerzo, el talento, el equipo, los sueños, la ambición… Y no, obviamente no es 'Ted Lasso', pero sería un error dejarla pasar porque es fantástica. La segunda temporada, actualmente en emisión, sabe jugar el partido a las mil maravillas: la emoción del baloncesto y el suspense del drama social y familiar que viven sus personajes. 'Swagger' es una de esas series que, si les gusta el deporte, es difícil que les decepcione. Por cierto, uno de los productores de la serie es Kevin Durant que, además, presta algunos retales de su vida para inspirar la historia. 'Ted Lasso' y 'Swagger' comparten, más allá del deporte, una conexión fundamental. La presentación de sus protagonistas arranca con una palabra: 'believe', creer. Porque ambas series, de alguna manera, beben de la misma razón de ser, de la misma inspiración, de la misma fuente narrativa: el camino es la meta.

