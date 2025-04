Hace años, pero bastantes ya, mi amigo Bruno me habló de 'Silo'. Creo que fue en la playa, se llevó el libro electrónico a la ... orilla y se puso a leer. Los dos habíamos terminado todo lo publicado hasta ese momento por Joe Abercrombie (por cierto, acaban de anunciar película de uno de los libros, 'La mejor venganza', protagonizada por Rebecca Ferguson y dirigida por Tom Miller. La novela está dentro de la saga de 'La Primera Ley', pero no es la primera. Algo así como lo de hacer el Episodio IV de 'Star Wars' antes. Sea como sea, pinta muy bien. Y voy a ir cerrando este paréntesis porque no tiene ningún sentido). En fin, que el otro día decidí acercarme a 'Silo', la serie de Apple TV que adapta la novela y, la verdad, es fantástica.

La primera temporada todavía no ha terminado, si no me fallan los cálculos lo hará el próximo 30 de junio, con lo que están a tiempo de engancharse. 'Silo', como casi todo lo que hace Apple, tiene una factura impecable, tanto como el guion: en un futuro distópico, lo que queda de población humana vive en un enorme silo de cientos de metros de profundidad. La sociedad se divide en plantas a las que se accede mediante una larguísima escalera de caracol. Nadie sale a la superficie porque la vida, fuera, es imposible. Salir es morir... O eso creen. ¿La protagonista? Rebecca Ferguson (¡sí, la de antes!).

No les cuento más porque esta es una de esas series en las que cada capítulo abre un nuevo frente, una nueva duda, un nuevo acertijo. Es divertida, es inteligente y es altamente recomendable.

Por suerte para los amantes de la ciencia-ficción, Apple ya la ha renovado para una segunda temporada. Ahora me arrepiento de no haber seguido el consejo de Bruno. Lo único bueno es que, al menos, no me sé la historia.