Las escenas poscréditos

Una manera de identificar al tipo de espectador que hay en la sala de cine es ver qué hace cuando llegan los títulos de crédito. ... Hay tres opciones: se marcha de la sala; se queda sentado y los ve; o se queda sentado, saca el móvil y busca en Google «¿hay escena poscréditos en...?», para decidir si se queda o se va. La escena poscréditos no la inventó Marvel, por mucho que parezca así. Pero es cierto que desde 'Iron-Man' se queda más gente en la butaca, por si las moscas.

El problema, creo, es que llevamos un tiempo justificando las historias por sus escenas poscréditos. Es decir, por aquello que nos dibuja una leve equis en el mapa para saber por dónde irán los tiros después. Incluso si no hay ni va a haber ningún después (demonios, hay gente que pregunta si hay escena poscréditos en 'Oppenheimer'). Hay escenas poscréditos fantásticas que mejoran la propia película. Pero, al contrario, hay películas que viven únicamente de ese final añadido. Y ahí quería llegar, porque creo que ese es el problema.

Las series de Marvel, en general, son escenas poscréditos en capítulos. Los fans las seguimos porque estamos enganchados, como el que se compra el tebeo de grapa semanalmente aunque no le esté gustando el guion. Las series de Marvel no construyen, no continúan, no amplían. Son pequeños guiños para alargar el chicle. El asunto es que no todos están dispuestos a comprar tebeos todas las semanas. Y esto se agota.

En fin, les cuento esto porque me voy de vacaciones y este artículo es, de alguna manera, mi propia escena poscréditos de la temporada. Lean mucho. Y, si me buscan, estaré viendo los títulos de crédito por ahí, en alguna sombra fresca.