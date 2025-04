Como Douglas y Arkin

Enrique murió el mismo día que Juan, pero ninguno de los dos supo de la muerte del otro hasta después. Vivieron muy amigos desde que ... se conocieron de niños, en el colegio. Luego crecieron, tuvieron familias, trabajaron a destajo y, de vez en cuando, se tomaban sus chatos de vino en la mesa camilla. Solo la enfermedad les separó, ya de viejitos. Enrique estaba en el hospital, temprano, cuando soltó amarras y se dejó llevar. Su mujer, María Luisa, dijo que mejor no llamar a Juan, que el pobre estaba muy malico y tampoco se iba a enterar.

A la mañana siguiente, tras la misa del funeral, María Luisa se encontró en la puerta a la familia de Juan. «¡No teníais que venir!», les dijo. «Sí, es que Juan murió ayer por la noche y lo vamos a despedir ahora». Los de Enrique y los de Juan se abrazaron tiernamente y miraron un poco hacia arriba, como quien busca una estrella fugaz. Enrique y Juan no fueron actores. No, al menos, de los que suben a un escenario. Pero hay algo en ellos que me hizo pensar en Michael Douglas y Alan Arkin en 'El método Kominsky'.

Es curioso cómo la realidad, a veces, completa la ficción. En la misa de Enrique, bajo las enormes letras de 'Et in Arcadia Ego', mientras el cura hablaba como si fuera una Alexa sin emoción ni empatía, recordé la primera escena de la serie, cuando Sandy, el personaje de Douglas, explica qué es actuar. Actuar, dice él, es interpretar a Dios. ¿Y qué hace Dios? Amar a sus creaciones, insuflarles vida, personalidad, esperanza, sueños y defectos imperdonables para luego dejarlos marchar. Porque al final, termina Sandy, el amor verdadero, el amor de Dios, es dejar marchar.

En ese dejar marchar se abrazaron los de Enrique y los de Juan, sabedores de que, en ese mismo instante, los dos se descubrían vivos y muertos, al son de doña Concha Piquer.