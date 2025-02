'Documentary Now!': el arte de contar mentiras y que parezcan verdad

El documental vive buenos momentos. En lo audiovisual, las plataformas han encontrado en él todo un filón: los hay sobre deportistas y celebrities (desde Nadal hasta Dulceida), y sobre políticos y cantantes (desde Pujol hasta Sabina). A estas alturas tener un documental es ... lo mínimo para poder considerarse no ya famoso sino meramente conocido.

Este auge, favorecido por la tendencia estadounidense, también ha propiciado que la crónica negra brille de nuevo en nuestro país con películas y docuseries que relatan crímenes reales. Ahí están '800 metros', recientemente galardonada con el Premio Ondas, 'El caso Alcàsser', 'Nevenka', 'El caso Wanninkhof-Carabantes' y un largo etcétera. A la audiencia parece gustarle que le muestren la realidad. Se podría abrir todo un debate sobre si un producto audiovisual puede efectivamente hacer eso, pero la percepción es la que es y de ello se ríe -pero también homenajea- 'Documentary Now!', una serie de espíritu cómico compuesta por falsos documentales.

Su cuarta temporada, que se estrena ahora en el canal AMC+, está compuesta por cinco historias (una de episodio doble) en las que se parodian documentales reales, a veces guardando una similitud minuciosa respecto al original y otras tomándose licencias para añadir cambios disparatados. Hay miradas a cámara, recreación de archivo, entrevistas a lo busto parlante y mucha imagen analógica para transportarnos a otras épocas. Aciertan con todos los recursos y eso revela un profundo conocimiento sobre la narrativa documental. Es decir, sus creadores saben cómo se debe contar la verdad para que nos la creamos y eso tiene mucho mérito y mucha gracia.

Altas dosis de cinefilia

Detrás de esta ingeniosa apuesta están varios exmiembros del 'Saturday Night Live': Fred Armisen, Seth Meyers, Rhys Thomas y Bill Hader. Crearon el programa en 2015 y desde entonces han simulado clásicos del cine como 'Nanuk, el esquimal' (1922), documentales musicales como el de 'Stop Making Sense' y miniseries de televisión como 'Wild Wild Country', el éxito de Netflix.

Ampliar El actor Alexander Skarsgård interpreta a una cineasta alemán en medio de un rodaje RC

No se limitan a lanzar guiños cinéfilos, sino que elaboran auténticos remakes -unos más alocados que otros- en los que respetan el estilo y la estética del documental original. Quizá para contrarrestar las alusiones tan minoritarias, en esta temporada vuelven a contar con la colaboración de Helen Mirren, que ejerce de presentadora, y participan otros intérpretes populares como Alexander Skarsgård, conocido por su papel en 'Big Little Lies', o Cate Blanchett.

A esta última por ejemplo la vemos parodiando 'Three Salons at the Seaside', un documental de mediados de los noventa en el que un equipo de la BBC se adentraba en tres peluquerías de una pequeña ciudad inglesa para mostrar el día a día de sus clientas. Por su parte, Skarsgård da vida a un cineasta alemán (trasunto de Werner Herzog), inmerso en un rodaje caótico y delirante (como el de 'Fitzcarraldo') en el que debe compaginar un proyecto autoral sobre una tribu de indígenas con la grabación de una sitcom.

También hay referencias más recientes. El episodio 'My Monkey Grifter' dialoga con 'Lo que el pulpo me enseñó', documental de Netflix ganador del Oscar en 2021 en el que un hombre establecía un peculiar vínculo con el animal, aunque en este caso se cambia el pulpo por un mono.

Ampliar En su episodio final, la serie rinde homenaje a Agnès Varda con un personaje muy parecido

Cierra la temporada un precioso homenaje a Agnès Varda y a varias de sus obras, incluyendo 'Los espigadores y la espigadora' (2000). Una directora francesa llamada Ida Leos se pregunta por qué ya nada le produce escalofríos, por qué nada la hace temblar. En busca de la respuesta acabará encontrándose con un viejo amigo, también cineasta, que fácilmente evoca a Jean-Luc Godard… Si bien Varda y él estuvieron enemistados hasta el final de sus vidas, 'Documentary Now!' los deja reconciliados y bailando como si estuvieran protagonizando aquella mítica escena de 'Banda aparte'. Un tierno desenlace para una serie anómala que en estos tiempos de adaptaciones y secuelas sabe relacionarse con el pasado con originalidad. Un regalo caído del cielo.