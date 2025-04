Tres Damian

Comenta Compartir

Al principio del verano me marqué unos objetivos seriéfilos para ponerme al día con las temporadas que había dejado abandonadas a lo largo del invierno ... y la primavera. Mi lista de tareas era una auténtica fantasía. Desde el momento en que la escribí sabía que era prácticamente imposible que la cumpliera. No he podido ni revisar por enésima vez 'El ala oeste de la Casa Blanca'. Solo me vi los episodios que más me gustan. En cambio, sí estoy orgulloso de haberme visto entera, una vez más, 'Hermanos de sangre'. Una gozada.

Allí fue cuando descubrí hace años a Damian Lewis, al que luego disfruté en 'Life' y sobre todo en 'Homeland'. Lo más curioso es que este verano he tenido al señor Lewis hasta en la sopa. Trasteando en el escaso catálogo de SkyShowtime, me topé con 'Billions', serie protagonizada por el actor inglés y Paul Giamatti como su némesis. No me acordaba ni en qué punto lo había dejado en su momento, así que empecé de nuevo. He disfrutado de lo lindo con todas las intrigas, zancadillas y venganzas en las altas esferas económicas y políticas neoyorquinas. Para ver la quinta y la sexta temporada de 'Billions', me pase a Movistar Plus+, donde en breve espero empezar la séptima temporada. En la plataforma de Telefónica también está la miniserie británica 'Un espía entre amigos', donde se relata la vida y la traición de Kim Philby, el espía soviético más importante en el Reino Unido, y su relación con uno de sus mejores amigos: Nicholas Elliott. ¿Y quién hace de Elliott? Un Damian Lewis que está magnífico -al igual que Guy Pearce como Philby- en este trabajo de seis capítulos sobre la guerra fría, la confianza y las traiciones. Tres diferentes Damian Lewis para este infernal verano.

