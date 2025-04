Los clones rotos

Estaba tirado en el sofá, viendo una serie, cuando los dos torbellinos de mis hijas aparecieron por el salón. Me preguntaron por qué estaba viendo ... dibujos y cómo me atrevía a hacerlo sin ellas. Les expliqué que eran dibujos que no podían ver porque eran para adultos. Está feo, pero les solté una mentirijilla en busca de la tranquilidad sabatina: estaba viendo la segunda temporada de 'La remesa mala' y, según Disney+, es para mayores de siete años.

Si el primer curso de esta serie me gustó, la segunda me está encantando. Soy aficionado al mundo de 'Star Wars' a un nivel básico. La mitad de los nombres se me olvidan, solo se me quedan los clásicos, y soy capaz de situar vagamente una serie o película en este universo. De 'La remesa mala' solo sé -y porque he preguntado- que se sitúa cronológicamente después de 'La venganza de los Sith', cuando los clones ejecutan la Orden 66 y matan a casi todos los jedis. La Fuerza Clon 99 no cumple este mandato, de ahí el sobrenombre de la unidad. Los cuatro soldados y Omega, una niña también clon, viajan por toda la galaxia haciendo trabajos de todo tipo mientras buscan su sitio en unos tiempos muy convulsos, con el Imperio cimentando su poder.

Los nuevos capítulos de 'La remesa mala' se han puesto más serios que en la temporada inaugural. Sigue habiendo algún capítulo de relleno que aporta muy poco al argumento central y hay otros en que el quinteto protagonista pierde a alguno de sus miembros y no pasa nada; por supuesto, hay referencias a series y pelis que amigos galácticos me cuentan y yo me pierdo. 'La remesa mala' demuestra que las series sobre 'Star Wars' están de dulce. Y mañana llega la tercera temporada de 'The Mandalorian'. Hay muchas ganas.