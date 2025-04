Qué series ver en HBO | 50 años de HBO: sus 11 series imprescindibles en el catálogo

Tamara Villena Domingo, 13 de noviembre 2022, 01:37 Comenta Compartir

HBO cumplía el pasado 8 de noviembre nada menos que 50 años de historia, pero las cosas han cambiado mucho desde su fundación en 1972. La cadena de pago es la más longeva en la televisión estadounidense, fue la primera en ser transmitida por cable y medio siglo después sigue a la cabeza de un negocio que se ha transformado por completo. El sector televisivo se ha expandido a nuevas formas de emisión y consumo con las plataformas de streaming, capaces de atraer a nuevas audiencias y mantener a las de siempre, como ha demostrado la adaptación al mundo digital de la compañía americana. En el catálogo de HBO Max se pueden disfrutar sus grandes clásicos junto a las nuevas producciones con las que han ido ampliando su oferta de contenidos.

Con motivo del aniversario de la cadena, te dejamos algunas de sus series insignia, títulos estrella que han conquistado a críticos y audiencia y que siempre es buen momento para descubrir o revisionar. Estas son las 11 producciones que no te deberías perder de HBO:

1 'Juego de Tronos'

'Juego de Tronos' es una de las grandes joyas de HBO, de la que además de 'La Casa del Dragón' veremos otros proyectos como el spin-off 'Snow', centrado en el personaje de Jon Snow (Kit Harington). La ficción de David Benioff y D.B. Weiss basada en la saga 'Canción de Hielo y Fuego' de George R.R. Martin narra, en ocho temporadas, la guerra por el poder en los Siete Reinos, donde las principales Casas de Poniente intentarán hacerse con el Trono de Hierro tras la muerte de Robert Baratheon. Al margen de la lucha por la corona, los Caminantes blancos preparan su ejército de muertos para hacerse con el control del reino de los vivos. La serie es la más premiada de la historia de los premios Emmy, con un total de 59 galardones desde su estreno en 2011.

2 HBO Max 'La Casa del Dragón'

'La Casa del Dragón' ha sido el último estreno estrella de la plataforma, que buscaba recuperar el tirón de 'Juego de Tronos' y ha regresado al universo de George R.R. Martin tras el acelerado final de la serie original. La ficción, de 10 episodos, retoma la historia de los Targaryen 200 años antes de 'Canción de hielo y fuego' para adentrarnos en la 'Danza de dragones', la lucha intrafamiliar por el Trono de Hierro que inició el declive de la dinastía. La plataforma ya ha anunciado una segunda temporada y el propio Martin, que participa en el proyecto junto a Ryan Condal y Miguel Sapochnik, ha dejado caer que harían falta hasta cuatro entregas para contar propiamente toda la historia.

3 'Succession'

Se dice de 'Succession' que es la versión business y actual de 'Juego de Tronos', porque ambas tramas giran en torno a la sucesión del poder y la falta de escrúpulos para conseguirlo. Esta serie, otra de las grandes insignias de HBO, se ambienta en el mundo de los negocios, donde Logan Roy (Brian Cox) dirige uno de los mayores conglomerados mediáticos del mundo. La historia plantea la incógnita de quién le sustituirá al frente de la compañía tras su retiro y ninguno de sus cuatro hijos parece estar dispuesto a ceder el puesto. Sin embargo, al magnate no parecen convencerle ninguno de sus herederos, que no terminan de mostrar las aptitudes necesarias para sustituir a su padre.

La serie, creada por Jesse Armstrong, es todo un éxito en audiencia y crítica: acumula nada menos que 13 Emmys y 48 nominaciones en sus tres temporadas, con una cuarta entrega en camino:

4 'A dos metros bajo tierra'

'A dos metros bajo tierra' es uno de los grandes referentes seriéfilos, considerada por la crítica especializada como una de las mejores de la historia, entre otras cosas por su única forma de presentar la relación entre la vida y la muerte a través de sus personajes. Con cinco temporadas, nos adentra entre los miembros de una familia de Los Ángeles que regenta una funeraria y que reciben una nefasta noticia el día de Nochebuena. El patriarca, Nathaniel Fisher, fallece en un accidente de coche mientras esperaba a su hijo Nate (Peter Krause), dejando un curioso panorama familiar: su otro hijo David (Michael C. Hall), un joven que no se atreve a confesar su homosexualidad, deberá tomar las riendas del negocio junto a su madre Ruth (Frances Conroy). Mientras, su hija Claire (Lauren Ambrose) no ayuda a que las cosas mejoren por su adicción a las drogas y Nate es un espíritu libre que no acaba de centrarse.

La ficción de Alan Ball explora la relación de cada uno de los protagonistas con la mortalidad a través de una estructura narrativa propia que se repite en casi todos los episodios, marcados por una muerte como prólogo tras la que se desarrolla la trama.

5 'Los Soprano'

Tony Soprano (James Gandolfini) es padre de familia y capo de la mayor mafia italiana instalada en Nueva Jersey. La serie muestra los problemas que surgen en la organización criminal y en su propio hogar, donde intenta ser el mejor patriarca posible. Entre sobornos, tráfico ilegal y extorsiones, su ritmo 'laboral' le obliga a frenar tras sufrir una serie de ataques de ansiedad, por los que comienza a recibir terapia psiquiátrica. A su peligrosa vida ahora se le añadirá tener que mantener la 'omertà', la ley del silencio siciliana, para ocultar a su psiquiatra la verdad sobre su banda. El protagonista deberá hacer frente a su vez a su mala relación con sus hijos y las manipulaciones de su madre y de su hermana.

'Los Soprano', creada por David Chase y con seis temporadas, logró convertirse en la primera serie de una cadena de televisión por cable en ganar el Emmy y el Globo de Oro a Mejor serie dramática. Por si fuera poco, la ficción registró uno de los mayores éxitos de audiencia en antena y su final ha sido uno de los más comentados en la historia de las producciones televisivas.

6 'The Wire'

Estrenada por HBO en 2022, 'The Wire' muestra el narcotráfico en Baltimore desde la perspectiva policial, sin dejar de lado a los traficantes de drogas y los consumidores, pero con las intervenciones de los agentes como hilo argumental. El escritor David Simon idea y produce la serie, que llegó a su fin en 2008 con cinco temporadas a sus espaldas, en las que también se retratan otros temas como los medios de comunicación o la burocracia a través de personajes basados en personas reales.

La producción, que busca fotografiar de forma realista la vida en Baltimore en base a la experiencia como reportero policial de David Simon, consiguió un gran respaldo de la crítica y también de la audiencia, posicionándose en multitud de plataformas seriéfilas como una de los mejores creaciones de la pequeña pantalla:

7 HBO Max 'Gomorra'

Roberto Saviano adaptó a la pequeña pantalla su novela homónima basada en hechos reales, en la que la mafia italiana es la protagonista indiscutible y que supuso su propio exilio por su fiel retrato de la organización criminal napolitana, la Camorra. La historia se centra en la lucha entre dos clanes, liderados por los capos Pietro Savastano y Salvatore Conte, que combaten por mantener el control del tráfico de drogas en el norte de Nápoles.

La producción, estrenada en 2014, llegó a su fin el pasado 2021 tras cinco temporadas en las que drogas, traiciones y conflictos familiares se mezclan y orquestan la trama. La producción es de Sky Italia pero HBO tiene los derechos de emisión internacional.

8 'Friends'

Puede que la intro de 'Friends' sea la más famosa de la pequeña pantalla. La sitcom es una de las que permanece entre las favoritas de varias generaciones que pasaron diez temporadas junto a este grupo de amigos, que comparten edificio y se reúnen en la ya mítica cafetería Central Perk para hablar de todo lo que pasa en sus vidas. Creado por Marta Kauffman y David Crane, el plato fuerte de la producción son sus seis protagonistas, Monica (Courteney Cox), Rachel (Jennifer Aniston), Phoebe (Lisa Kudrow), Chandler (Matthew Perry), Ross (David Schwimmer) y Joey (Matt LeBlanc), cuyas marcadas personalidades configuran las tramas humorísticas de cada episodio. Además de las idas y venidas de los personajes podemos ver a multitud de celebrities como Julia Roberts, Bruce Willis, Brad Pitt o Sean Penn haciendo un cameo en la producción, que llegó a convertirse en un auténtico fenómeno mundial. La serie es de NBC pero HBO desembolsó una cantidad económica elevada para tenerla en su catálogo.

9 Boardwalk Empire

Terence Winter, escritor y productor de 'Los Soprano', dirige este drama histórico de HBO que se ambienta en los años 20, en plena ley seca en Atlantic City, mientras se gesta la gran quiebra de Wall Street en el crack de 1929. La trama se centra en el personaje de Enoch 'Nucky' Thompson (Steve Buscemi), basado en un influyente político de la época, que controla la ciudad durante la década de la prohibición al alcohol. La ficción muestra los tratos e interacciones del protagonista con representantes gubernamentales, políticos y gánsteres, y juega con el interés del Gobierno en el contrabando, las actividades ilegales de la mafia y el estilo de vida de Nucky.

La serie, que se estrenó en 2010, cuenta con Martin Scorsese entre sus productores ejecutivos, que además dirigió el episodio piloto con un presupuesto de 18 millones de dólares y llegó a su final con la emisión de su quinta temporada en 2014:

10 'Chernobyl'

La 'Chernobyl' de Craig Mazin se adentra en el horror del desastre nuclear desde el punto de vista de quienes sufrieron en sus carnes las consecuencias del accidente el 26 de abril de 1986. La producción ahonda en los errores del pasado con una mirada reflexiva sobre los peligros del presente, con una cuidada narrativa que le valió un éxito rotundo ante la crítica especializada. Jared Harris, Stellan Skarsgård y Emily Watson se meten en la piel de los protagonistas de la historia para mostrar cómo se afrontó la catástrofe desde distintas ópticas, reconstruidas en base a los recuerdos locales publicados en el libro Voces de Chernóbil, de la periodista y ganadora del Premio Nobel Svetlana Aleksiévich.

11 'El cuento de la criada'

La serie creada por Bruce Miller se basa en la novela homónima de Margaret Atwood y estrenó su quinta temporada el pasado septiembre. La historia narra la distópica vida de Gilead, una sociedad totalitaria donde las mujeres se consideran propiedad del estado. La vida de June (Elisabeth Moss) cambió para siempre cuando un grupo de políticos teócratas se hicieron con el poder y suprimieron la libertad de prensa y los derechos de las mujeres para formar su gobierno. En este régimen dictatorial, ambientado en Estados Unidos, el género femenino carece de derechos y las mujeres fértiles son consideradas como criadas y utilizadas para engendrar hijos. La producción es de Hulu pero en España la distribuye HBO.

