Así hemos narrado la gala de los Premios Goya

«No me lo creo, la verdad. Estoy nervioso y muy emocionado. El año ha sido increíble, vaya peliculones habéis hecho, os admiro muchísimo. Hemos hecho películas muy importantes como 'Suro', 'La consagración de la primavera' o 'Un año, una noche' para tratar de llevar al público al cine. Ser un buen director consiste en reunirse con un gran equipo», afirma Sorogoyen, que agradece a la gente del Bierzo y a los actores no profesionales su trabajo. Finalmente, Por último, ha hecho una reivindicación: «Energía eólica sí, pero no así», ha dicho en referencia a los parques eológicos que planean instalar en Saucedo.