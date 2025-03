Los mensajes más contundentes de la gala de los Goya: sanidad, acoso, igualdad...

Mikel Labastida Valencia Domingo, 12 de febrero 2023, 15:58 Comenta Compartir

A menudo las galas de los Goya se recuerdan por las reivindicaciones políticas y sociales que los ganadores lanzan aprovechando los agradecimientos al recibir su premio. Se cumplían, precisamente, en esta edición 20 años de la ceremonia del 'No a la guerra', en la que la mayoría de profesionales del cine español mostraban su oposición a la participación de España en el conflicto de Irak. En otras ocasiones la entrega de premios ha sido recordada por discursos especialmente beligerantes de algunos de los ganadores. Nada de eso sucedió en los Goya de Sevilla, pero eso no quiere decir que no hubiese mensajes contundentes lanzados desde el escenario. Repasamos a continuación algunos de ellos:

1 ANTONIO SAURA «Quiero reivindicar a las mujeres que han estado y han hecho a mi padre la persona que es»

El hijo del director aprovechó el homenaje a su padre para lanzar un alegato a favor de las mujeres. «Se ha dejado de lado una cosa que me parece fundamental en la carrera de mi padre, la importancia de las cuatro mujeres de su vida», indicó Antonio Saura para nombrar a continuación a Adela Medrano, Geraldine Chaplin, Mercedes Pérez y finalmente a Eulalia Ramón, a las que consideró claves en la carrera de su padre.

2 EULALIA RAMÓN «La sanidad publica se merece que la cuiden como el personal publico nos cuida a nosotros»

La última pareja de Carlos Saura, Eulalia Ramón, fue la encargada de recitar las palabras dejadas por el director para agradecer el galardón. Durante su discurso aprovechó también para mencionar la labor de la última cuidadora del cineasta, Elsa, así como la de los profesionales del centro médico que lo asistió. «Muchísimas gracias a todo el personal sanitario del Hospital General de Villalba, de Atención Primaria de Collado Villalba y, sobre todo, muchísimas gracias al equipo de paliativos domiciliarios de Villalba», señaló Ramón, para pedir a continuación que se trate bien a este sector, en un claro llamamiento a la clase política. «Lo único que pensamos con Carlos es que la sanidad pública se merece que la cuiden como el personal público nos cuida a nosotros. A quien corresponda que lo haga», especificó. La Comunidad de Madrid contestó al llamamiento a través de las redes sociales.

3 TELMO IRURETA «Nosotros también follamos»

El premio revelación recayó en Telmo Irureta, reconocido por su papel en 'La consagración de la primavera'. El intérprete padece desde los dos años una parálisis cerebral a causa de una encefalitis. En su discurso pidió un cine más inclusivo y se refirió a un tema tabú en gran parte de la sociedad que ha de sacarse a la palestra como es el de la sexualidad en personas con discapacidades. «Nosotros también existimos y nosotros también follamos», recordó en referencia al personaje de la película.

4 SUSI SÁNCHEZ «Las mujeres necesitamos abrir más puertas»

«Es verdad que la participación de las mujeres en el cine está creciendo pero aún nos queda muchísimo. Necesitamos abrir más puertas y esas puertas no las podemos abrir nosotras solas», reivindicó Susi Sánchez, al recoger el goya a la mejor interpretación de reparto por 'Cinco lobitos'. «Nosotras somos la mitad, la otra mitad sois vosotros compañeros. Esto no puede ser una lucha por la igualdad, tenemos que llegar a acuerdos. Todos estamos juntos en esta sociedad y si la sociedad es un desastre está en nuestras manos intentar arreglarla», reclamó.

5 ANTONIO DE LA TORRE «Solo el 8% de los actores pueden vivir de su trabajo»

El presentador de la gala aprovechó uno de sus monólogos para denunciar la precariedad a la que muchos profesionales del cine se enfrentan. «El 92% de los compañeros de mi profesión hacen lo que pueden, porque solo el 8% de los actores y actrices, entre los cuales estoy, podemos vivir de esto», aseguró Antonio de la Torre. «Me parecería una frivolidad no acordarnos de los muchísimos actores que no se pueden pagar un transporte para ir a un casting, o guionistas con ideas en un cajón del que nunca saldrán, o directoras y directores que nunca se pondrán detrás de una cámara», destacó.

6 JAVIER CALVO «Mientras haya una sola persona que siga atrapada, que siga sin libertad ahí estaremos con nuestras películas»

Durante la gala se incluyó un vídeo en el que se repasaban momentos cinematográficos relacionados con lo LGTBI como muestra de la diversidad en el cine español y de la inclusión de referentes para todo tipo de personas. A continuación Javier Calvo volvió a recordar el papel que cumplen las películas a ese respecto. «Cuando a muchas y a muchos en nuestro país y en el mundo se les negaba existir nuestro cine les acogió, mirándoles con verdad, abrazándoles, e intentando abrir grietas en los muros que les rodeaban», recordó. «Mientras haya una sola persona que siga atrapada, que siga sin libertad ahí estaremos con nuestras películas y nuestras historias para intentar romper las rejas que hagan falta», concluyó.

7 LAURA GALÁN «Recordar que vosotros no tenéis la culpa, no hay nada malo en vosotros y vosotras»

La ganadora al Goya a mejor actriz revelación, Laura Galán, aprovechó su discurso para denunciar los casos de bullying que todavía hoy muchas personas deben soportar, un tema central en 'Cerdita', la película por la que recogió el premio. «Recordar que vosotros no tenéis la culpa, no hay nada malo en vosotros y vosotras», reclamó, dirigiéndose a todos aquellos que sufren situaciones de este tipo.

8 FERNANDO MÉNDEZ LEITE «Yo lo que quiero es que las pelis vuelvan a llamarse películas»

El presidente de la Academia no quiso aprovechar su momento para pedir nada a los políticos. Aseguró que eso se haría en otro momento y en otro lugar, «en los despachos». Sin embargo sí se dirigió a las autoridades con una petición insólita y seguramente alejada del público potencial que consume cine. «Yo lo que quiero es que las pelis vuelvan a llamarse películas», solicitó Méndez Leite, quejándose de la forma a la que coloquialmente se llama a los filmes.

9 JORDI ÉVOLE «Gracias a los del cine porque a muchos nos enseñasteis a no callarnos»

Era imposible que el fantasma de la gala en la que la guerra de Irak fue protagonista no apareciese en algún momento. Lo trajo de vuelta Jordi Évole. «Aprovechando los 20 años de la gala del 'no a la guerra' os quería dar las gracias a los del cine porque a muchos nos enseñasteis a no callarnos», confesó antes de entregar el galardón al mejor documental.

10 OLIVIER ARSON «No puede ser que hacer música solo esté reservado para gente privilegiada»

El galardón a la mejor música recayó en Olivier Arson por su labor en 'As bestas'. El compositor habitual de Sorogoyen quiso describir las dificultades para dedicarse a su profesión. «Estamos viviendo una situación complicada con mucha precariedad, pero no puede ser que hacer música solo esté reservado para gente privilegiada», comentó. «Yo no he podido tener formación musical. Hasta hace poco trabajaba todavía en mi habitación, pero se pueden conseguir cosas», explicó dando ánimos a los que querían dedicarse a esta profesión.