La brutal honestidad Alauda Ruiz de Azúa

«Y gracias a mi familia por muchas razones pero, principalmente, porque los pobres han tenido mucha paciencia ya que han tenido que negar durante un año que la película fuera autobiográfica». Con estas palabras agradecía la directora y guionista Alauda Ruiz de Azua (Baracaldo, 1978) el premio Feroz al mejor guion por la conmovedora 'Cinco lobitos'. No es raro que la cineasta se haya enfrentado una y otra vez a esta cuestión en las entrevistas promocionales porque su ópera prima supura tanta verdad, que se antoja difícil que sea solo ficción. La cosa tiene truco porque la semilla de la historia sí partió de una experiencia personal que la removió profundamente: su maternidad.

Biznaga de Oro a la mejor película española en el Festival de Málaga del pasado año, además del premio al mejor guion, Biznaga de Plata a la mejor interpretación femenina para Laia Costa y el premio del público, 'Cinco lobitos' aborda los desvelos de una madre primeriza que, además de cuidar de su bebé recién nacido, debe hacerse cargo de su madre enferma y lidiar con los problemas de sus padres, cuya relación no pasa por el mejor de los momentos. Con estos mimbres, era difícil no caer en la sensiblería, pero la directora optó por la contención y los silencios para dejar que la película cobrase vida propia y reflejara una honestidad y una intimidad brutales. Para ello tuvo en cuenta la obra de dos de sus cineastas favoritos, el japonés Hirokazu Koreeda y la francesa Mia Hansen-Løve: «Ambos -diría luego en una entrevista- abordan la cotidianeidad del mundo familiar desde un lugar emocional, evitando caer en lo almibarado o melodramático».

No es Ruiz de Azúa una recién llegada a la industria audiovisual. Licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad del País Vasco y en Filología Inglesa por la de Deusto, se diplomó en dirección en la Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid (ECAM). La directora lleva años afincada en Madrid, donde tiene una productora desde 2012 con otras dos socias, Igloo Films, con la que ha rodado varios cortos, algunos de ellos premiados internacionalmente, y muchas campañas de publicidad con firmas tan potentes como Toyota, Coca-Cola, Samsung, Once, Mapfre o BBVA.

No tenía ninguna prisa para afrontar un largo, así que esperó a sentir «una conexión personal con la historia» para dar el salto. Por eso, que en Málaga distinguieran también el guion de su ópera prima, le hizo especialmente feliz «porque se premia una faceta concreta de la película hecha en soledad», aunque luego se cuente y se comparta con allegados y colegas. La Academia de Cine también lo ha reconocido colocando el texto entre los cinco candidatos a mejor guion. Es una de las once nominaciones que atesora. Mejor película mejor dirección novel, mejor actriz protagonista, mejor actriz de reparto (Susi Sánchez), mejor actor de reparto (Ramón Barea), mejor actor revelación (Mikel Bustamante), mejor sonido, mejor montaje, mejor dirección de producción y mejor dirección de fotografía completan sus candidaturas, algo inusual para una primera película. «No sé cómo hubiera reaccionado a todo esto con 23 años. Lo bonito de ser madre e ir cumpliendo años es que ves las cosas con otra perspectiva», ha explicado al respecto.

Madre de un niño de seis años, admite que el cine es «una profesión complicada para la conciliación», pero no imposible. «Al igual que en otros ámbitos laborales, se pueden hacer muchas más cosas. Se tiene que replantear de otra manera. No existen herramientas para conciliar, sino que las familias más bien tratan de salvar el día». Y en esas anda Alauda Ruiz de Azúa, cuya irrupción en el mundo del largometraje certifica el boom de directoras que vive el cine español, aunque en su opinión aún no se haya alcanzado la igualdad real. «Si ves los estudios que saca CIMA y otras asociaciones y descubres que solo un 15 o 19% del cine español está dirigido por mujeres. Después nos cuesta muchísimo hacer una segunda película… Estamos en el camino pero todavía queda mucho». Seguro que la directora hará lo imposible para conseguirla.