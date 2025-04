«Mientras yo dirija el Festival de San Sebastián no se va a blanquear a ETA»

2.354 años de cárcel pide la Fiscalía de la Audiencia Nacional para José Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea, alias Josu Ternera, por el atentado contra la ... casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza en el que murieron 11 personas, seis de ellos menores de edad, el 14 de diciembre de 1987. El ministerio público considera probado que Urrutikoetxea (Ugao-Miraballes, 1950) fue uno de los máximos dirigentes de ETA desde 1975 y 1989, cuando fue detenido por primera vez. Más de cuatro años después de que fuera capturado en los Alpes franceses tras 17 años huido, el exparlamentario de Euskal Herritarrok, que llegó a ser miembro de la comisión de Derechos Humanos en el Parlamento vasco, permanece en Francia en libertad vigilada a la espera de su inminente extradición.

Hasta Anglet, en el País vascofrancés, donde residen su esposa y su hija, se ha desplazado Jordi Évole para entrevistarle en un documental de Netflix que, según sus responsables, «ofrece una dura e inédita mirada a la figura del exdirigente de la organización terrorista». 'No me llame Ternera' inaugurará la sección no competitiva Made in Spain, conformada por otros 19 títulos escogidos entre la cosecha de este año del cine español. El filme, codirigido por Jordi Évole y Màrius Sánchez, está llamado a protagonizar una formidable polémica, algo que ha acompañado a Évole en otros de sus trabajos televisivos.

«Una película como esta solo se podía estrenar en un festival como el de San Sebastián», argumenta el periodista en su cuenta de Twitter. «Hemos entrevistado a uno de los líderes de la organización terrorista ETA. Y a una de sus víctimas directas. Les aseguro que lo hemos hecho con una enorme responsabilidad periodística, con un absoluto respeto hacia las víctimas, y con la voluntad de que las generaciones más jóvenes conozcan uno de los episodios más negros de nuestra historia reciente».

'No me llame Ternera' aborda algunos de los momentos decisivos de ETA hasta su disolución en 2018 y confronta al terrorista con imágenes de archivo de los atentados. «La tensa y exhaustiva conversación con Urrutikoetxea, figura clave en la estructura de la organización, permite a una víctima de ETA resolver incógnitas del atentado que sufrió hace casi 50 años», adelantan las notas promocionales. «Hemos hecho esta película porque tenemos una responsabilidad con la historia de nuestro país, que en parte está muy marcada por el terrorismo de ETA, y nos parecía una ocasión única entrevistar a alguien que perteneció a esa organización terrorista. También es fundamental que la película sirva en el plano pedagógico para toda esa generación que ha decidido olvidar o no mirar hacia ese lugar de nuestra historia que es muy reciente. Es un ejercicio de memoria histórica».

Preguntado por EL CORREO, el director del Zinemaldia, José Luis Rebordinos niega que el documental humanice a su protagonista. «Josu Urrutikoetxea es un ser humano, nadie tiene que humanizarle. Otra cosa es que haya cometido actos monstruosos, que los ha cometido o los ha encargado», precisa. «Mientras yo dirija el Festival de San Sebastián nunca se va a blanquear a ETA, al menos conscientemente. ETA fue una banda fascista y asesina, más claro no lo puedo decir. Y claro que es interesante escuchar a los asesinos, porque todo el mundo tiene razones, lo que no quiere decir que tenga justificación. La gente hace las cosas por algo y es bueno saberlo para que no vuelva a pasar. Nada justifica lo que hizo ETA o el GAL, pero hay cosas que lo explican.

Rebordinos cita «dos películas maravillosas que entrevistan a asesinos». «'The Act of Killing' y 'S-21. La máquina roja de matar', dirigida por Rithy Panh, un señor al que los Jemeres Rojos mataron a toda su familia. Y los entrevista en uno de los alegatos más potentes que haya visto contra la tortura y el asesinato. Que vean primero el documental de Jordi Évole y después opinen. El que suele hablar de algo sin verlo normalmente se tiene que comer después su palabras».

El responsable del Zinemaldia recuerda la polémica que 'La pelota vasca' de Julio Medem originó en el festival en 2003. «Ya me dirás qué tenía pro ETA. A algunos políticos se les llenó la boca sin verla, incluso se les ofreció hacerlo y no quisieron para seguir diciendo que era pro ETA. El debate tiene que ser honesto, nada es blanco o negro. Claro que el documental da la voz a un culpable de asesinatos. Y hay gente a la que eso le puede hacer daño, pero hay que verla: cómo se le da la voz, qué dialéctica tiene, a quién tiene enfrente... Cuando alguien empieza a decir que hay que censurar una película sin verla ya sospecho. Si eres partidario de censurar empiezo a pensar que tienes intereses que trascienden de lo que hay dentro de la película».

Rebordinos cuenta que en su segundo año al frente del festival rechazaron «una película de clara inspiración abertzale ('Barrura begiratzeko leihoak. Ventanas al interior')». «Nos llamaron inquisidores franquistas en un medio de comunicación. El alcalde Juan Karlos Izagirre, de la izquierda abertzale, fue exquisito y respetó la decisión del festival». Aquel documental se desechó de la programación «porque desde un punto de vista político nos parecía impresentable». «Salía un señor jefe de ETA durante muchos años, Mikel Antza, y en la película parecía que no tenía responsabilidad de nada, no había contexto. Era una película propaganda que blanqueaba a un asesino. Al año siguiente pusimos 'Asier ETA biok', y un medio dijo que, desde que yo era director, ETA se había colado en el festival».

En un vídeo colgado en la cuenta de Twitter, Rebordinos entrevista a los directores, que califican la entrevista a Urrutikoetxea de «árida, seca, con momentos de tensión». «El pensamiento de Josu Ternera y el mío no coinciden para nada», observa Évole. «Era una ocasión única de tener a alguien que perteneció a la organización terrorista durante toda su vida: entró a los 17 años en ETA y leyó el comunicado de disolución de 2018. Es importante que las nuevas generaciones sepan que Txapote fue el que mató a Miguel Ángel Blanco», reflexiona Évole. Y advierte: «No puedo garantizar que no haya víctimas que lo pasen mal, es imposible».