En el espacio

Desde la semana pasada tenemos otro jugador en el mundo de las plataformas de 'streaming'. El último día de febrero, llegó SkyShowtime después de meses ... de espera con gran parte de las novedades de Paramount y Universal, como 'Yellowstone' con Kevin Costner (una de las series más vistas en abierto en Estados Unidos), sus precuelas '1923' y '1883' o 'Bosé'. También está en el catálogo, que se irá afinando en las próximas semanas, 'Halo', una serie de ciencia ficción cuyo recorrido es bastante curioso.

Conocía el videojuego porque los compañeros más puestos en este mundo estaban asombrados con 'Halo'. Hablamos de hace más de veinte años. Para resumir, y que me perdonen los fanáticos de la saga por el reduccionismo, el título trata sobre los Spartans, un cuerpo de élite formado por supersoldados, que deben matar a todos los alienígenas posibles de la alianza Covenant cumpliendo las misiones dentro de un arco argumental. La versión televisiva, y he aquí lo extraño, se estrenó hace un año en Estados Unidos y llegó a nuestro país en formato físico. Los retrasos en la implantación de SkyShowtime hicieron que muchos fans se compraran el Blu-ray y despotricaran sobre la serie porque no se asemeja tanto al videojuego como esperaban.

Con cualquier adaptación pasa lo mismo. Quienes se esperan que el libro, el cómic o el videojuego sean iguales en la gran o la pequeña pantalla se llevan una decepción. Para los que no tenemos con qué comparar, 'Halo' es una muy buena serie de ciencia ficción, donde se aprecia el gran presupuesto con el que la producción ha contado para narrar la búsqueda de sí mismo del Jefe Maestro tras tocar un misterioso objeto que le abre la mente y las complicaciones geopolíticas que su decisión acarrea.