Así es el western gay de Pedro Almodóvar

Quién iba a imaginar que Pedro Almodóvar acabaría rodando un western. Es lo que, a sus 73 años, el director ha hecho en 'Extraña forma de vida', un cortometraje que se estrenará fuera de competición en el Festival de Cannes, que arranca su 76 edición el próximo 16 de mayo. Dos estrellas internacionales como Ethan Hawke y Pedro Pascal, el actor de moda gracias a dos series-pelotazo como 'The Last of Us' y 'The Mandalorian', protagonizan una cinta ambientada en el Oeste, cuyo tráiler se ha dado a conocer. Rodada en el desierto de Tabernas, en Almería, escenario de un sinfín de spaghetti westerns en los años 60 y 70, esta historia sobre dos pistoleros que se reencuentran después de veinticinco años cuenta con música de Alberto Iglesias y un diseño de vestuario de Saint Laurent by Anthony Vaccarello, que también actúa como productor junto a la empresa familiar del manchego, El Deseo.

La sinopsis de 'Extraña forma de vida' reza lo siguiente. Un hombre cruza a caballo el desierto que le separa de Bitter Creek. Viene a visitar al Sheriff Jake. Veinticinco años antes ambos, el sheriff y Silva, el ranchero que cabalga a su encuentro, trabajaron juntos como pistoleros a sueldo. Silva viene con el pretexto de reencontrarse con su amigo de juventud, y en efecto celebran su encuentro, pero a la mañana siguiente el sheriff Jake le dice que la razón de su viaje no es el recuerdo de su vieja amistad…

«Hace años me preguntaste qué podían hacer dos hombres viviendo juntos en un rancho», le dice el personaje de Pedro Pascal al de Ethan Hawke en el tráiler. «Te responderé ahora». Las imágenes desveladas de la cinta, que tras su paso por Cannes se estrenará en los cines españoles el 26 de mayo de la mano de la distribuidora BTeam Pictures, muestran caballos al galope, peleas, disparos y hasta un homenaje a 'Centauros del desierto' de John Ford y su celebérrimo plano, en el que una puerta encuadra el paisaje exterior.

En palabras de su realizador, 'Extraña forma de vida' «alude al famoso fado de Amalia Rodrigues, cuya letra sugiere que no hay existencia más extraña que aquella que se vive de espaldas a tus propios deseos». Todo hace prever una historia de amor gay en la línea de 'Brokeback Mountain', el primer western de un estudio que se atrevió en 2005 a abordar el género con personajes homosexuales. Jason Fernández, José Condessa, George Steane, Manu Ríos, Pedro Casablanc y Sara Sálamo completan el reparto del corto, tras cuya proyección en Cannes habrá un coloquio con Almodóvar y los actores.

La relación del cineasta con el certamen francés, el más reputado del mundo, es larga y fructífera. En 1999 ganó el premio a Mejor Director por 'Todo sobre mi madre' en su primera selección en el festival. En 2004, 'La mala educación' se convirtió en la primera película española en inaugurar Cannes. Almodóvar recibió un par de años después el premio al Mejor Guion por 'Volver'. Presidente del Jurado en 2017, otorgó la Palma de Oro a 'The Square' de Ruben Östlund, que este año podría haberle devuelto el gesto si 'Extraña forma de vida' compitiera. Dos años más tarde, Antonio Banderas obtuvo el galardón al mejor actor por la autobiográfica 'Dolor y gloria'.