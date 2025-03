El 'Titanic' reflota 25 años después

Oskar Belategui Viernes, 10 de febrero 2023, 13:59 Comenta Compartir

El 9 de enero de 1998, los periódicos españoles abrieron sus portadas con la detención de Heide Fittkau-Garthe, la líder de una secta religiosa afincada en Tenerife. La Policía evitó el suicidio de sus 34 miembros, convencidos de que el mundo acabaría y una nave espacial los recogería en la cima del Teide. En páginas interiores, los diarios reservaban una página entera de publicidad para una película «nominada a 8 Globos de Oro». Sobre la quilla del Titanic, dos jovenzuelos Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, que cuando se pusieron a las órdenes de James Cameron tenían 22 y 21 años respectivamente.

A finales de los 90, todavía sobrevivían salas de cine en los barrios. Su optimismo ante las recaudaciones de un filme que venía con los logos de la Fox y Paramount tenía razón de ser. Estrenado en Estados Unidos justo antes de Navidad, 'Titanic' recaudó en su primer fin de semana casi 28 millones de dólares. La película más cara de todos los tiempos en su día, con un presupuesto de 200 millones de dólares, recuperó la mitad de lo invertido en tres semanas solo en el mercado americano.

Ganó la cifra récord de once Oscar –empatando con 'Ben Hur' y 'El Señor de los Anillos: El retorno del rey'– incluidos los de mejor película y director. Durante años fue la cinta más taquillera de todos los tiempos y actualmente es la tercera por detrás del primer 'Avatar' –también de Cameron– y 'Vengadores: Endgame'.

Muchos exhibidores todavía recuerdan las colas en todas las sesiones durante meses. 'Titanic' era la película que había que ver, cine de catástrofes e historia de amor por el mismo precio. Veinticinco años después, el séptimo largometraje de James Cameron regresa hoy a 290 cines españoles solo con el logo de Fox, propiedad de Disney. Lo hace en cinco formatos diferentes de proyección, pero siempre en 3D: en versión original, doblada al castellano, en Dolby 5.1 y Atmos, y en 24 y 48 FPS (fotogramas por segundo).

33 visitas al pecio

Cameron había insuflado nuevos bríos al género fantástico con hitos como 'Terminator', 'Aliens. El regreso' y 'Abyss'. Gracias a los efectos digitales de la empresa de George Lucas Industrial Light & Magic (ILM) cualquier cosa era posible en sus películas. Incluida la reproducción del viaje inaugural del 'RMS Titanic', el ingenio humano en movimiento más grande jamás construido cuando zarpó de Southampton el 10 de abril de 1912. Cuatro días después, naufragó en el Atlántico tras chocar con un iceberg. Murieron 1.496 personas, casi el 70% del pasaje.

Una historia de más de tres horas necesitaba de un guion rico y complejo. El autor de 'Mentiras arriesgadas' huyó del planteamiento al uso en el cine catastrofista y apostó por un primer tercio que narraba el descubrimiento de los restos del buque, una aventura real que el cineasta ha vivido en primera persona, descendiendo 11.000 metros a las profundidades marinas y recorriendo el pecio del Titanic en 33 ocasiones.

Esa parte documental sirve para conectar con el recuerdo de los hechos reales y describir la lucha de clases a bordo del trasatlántico. El romance tendrá lugar entre una pasajera de clase alta (Kate Winslet), rumbo al matrimonio y a las rígidas convenciones de la sociedad eduardiana, y un golfillo de tercera clase (Leonardo DiCaprio), que embarca a última hora tras ganar su billete en una partida de póquer.

'Titanic' forma parte de la memoria popular, es historia pop y carne de meme. El barco más famoso de la historia ya provocaba fascinación antes de la película, ¿pero quién no ha abierto los brazos en una cubierta y gritado que es el rey del mundo? ¿Quién no ha sentido el placer culpable de protagonizar un momento románticamente hortera a los sones de 'My Heart Will Go On' de Celine Dion?

Lo último es una absurda polémica a cuenta de si Jack hubiera sobrevivido a la hipotermina si se habría subido a la tabla que sirve de balsa salvavidas a Rose. James Cameron ha encargado un estudio forense de las posibilidades de supervivencia, que National Geographic ha convertido en documental. Y sí, podía haberse salvado.

Un cuarto de siglo después, DiCaprio y Winslet continúan como dos de las estrellas más poderosas del planeta. James Cameron, que recogió el Oscar al grito de «¡soy el rey del mundo!», lo sigue siendo tras salvar a los cines con la secuela de 'Avatar', actual número uno en taquilla.