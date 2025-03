Roman Polanski, el eterno superviviente cumple 90 años

En mis muchas premoniciones de tragedia, jamás imaginé que mi vida y mi profesión quedarían destruidas por haber hecho el amor», reflexiona en sus memorias ... Roman Polanski. En 1977, cuando el realizador había tocado la gloria en Hollywood tras firmar dos obras maestras, 'La semilla del diablo' y 'Chinatown', llevó a una niña de 13 años a casa de su amigo Jack Nicholson en las colinas de Mulholland Drive, en Los Ángeles. Tres semanas antes había sacado fotos de Samantha Geimer con el pecho al aire tras decirle a su madre que era para un reportaje de la revista 'Vogue'. Polanski emborrachó con champán a la pequeña, le suministró un somnífero y la violó.

El autor de 'Repulsión' aceptó los cargos y permaneció bajo vigilancia psiquiátrica. Pasó 42 días en la cárcel en California como parte de un acuerdo de 90 días, pero huyó del país antes de que se dictara sentencia al pensar que el juez podría anular el trato y condenarle a 50 años de prisión. Geimer, que escribió 'La niña: una vida a la sombra de Roman Polanski', le ha perdonado, no así los jueces. En 2009 fue detenido en Zúrich al recoger un premio en un festival. Tras varios meses de arresto domiciliario en su lujoso chalet alpino de Gstaad, las autoridades suizas se negaron a extraditarle y quedó en libertad. No pisó Estados Unidos ni siquiera cuando ganó el Oscar por 'El pianista'.

Ampliar Polanski sale del tribunal de Santa Mónica en el que estaba siendo juzgado por violar a una menor en 1977. AP

Roman Polanski cumple este 18 de agosto 90 años, a punto de presentar su nueva película, 'The Palace', en el Festival de Venecia, que arranca el 30 de agosto. «No veo dónde está el problema. Han pasado 60 años. Ha admitido su responsabilidad. Ha pedido perdón. Ha sido perdonado por la víctima, que ha pedido que se ponga fin al asunto», justifica Alberto Barbera, director artístico del certamen.

Blanco humano

La polémica siempre ha perseguido al polaco errante, cuya vida está marcada por la guerra, la violencia y el sexo. Nació en París poco después de que Hitler llegara al poder, aunque sus padres, judíos no practicantes, se trasladaron a Cracovia, en el corazón mismo del Holocausto. Todos fueron confinados en campos de exterminio nazis. Su madre falleció embarazada en las cámaras de gas de Auschwitz; su padre logró sobrevivir a Mauthausen. El pequeño Roman vagó por Polonia durante la guerra en medio del fuego cruzado. Llegó a ser utilizado como blanco humano por los alemanes en sus ejercicios de tiro. En sus memorias, relata su fuga del gueto de Cracovia: «El 13 de marzo de 1943, mi padre me despertó poco antes del amanecer. Cortó tranquilamente el alambre de púas con unos alicates, me dio un rápido abrazo y atravesé la alambrada».

Ampliar Roman Polanski con su mujer, Emmanuelle Seigner, en el Festival de Cannes de 2018.

Polanski fue un genio precoz que a los 14 años era actor de teatro y a los 20 el alumno más aventajado de la Escuela de Cine de Lodz. 'El quimérico inquilino', 'El baile de los vampiros', 'Frenético', 'Lunas de hiel', 'La muerte y la doncella'... Sus películas ahondan en la paranoia, la histeria, la violencia y el humor negro. Nos ofrecen un doloroso reflejo en el espejo de nosotros mismos. A sus 90 años, sigue siendo un cineasta mordaz y agudo, que hasta en las cintas de encargo deja muestra de su inmenso talento. 'The Palace', programada fuera de concurso en Venecia, es una comedia negra rodada en Gstaad y ambientada en un hotel de lujo en la Nochevieja de 1999. John Cleese, Fanny Ardant y Mickey Rourke se cuentan entre sus protagonistas.

Estrenar en Venecia no parece muy compatible con ser víctima de la cultura de la cancelación, pero seguro que a este superviviente de mil escándalos el #MeToo no le quita el sueño. Hablamos del hombre que finiquitó el sueño hippy, el verano de paz y amor de 1969, cuando su mujer, la actriz Sharon Tate, fue asesinada de diecisiete cuchilladas a manos de los acólitos de Charles Manson. Tenía 26 años y estaba embarazada de ocho meses y medio. Los periodistas estadounidenses especularon acerca de la vida privada del matrimonio, sembrando la idea de que las drogas, la magia y las prácticas sexuales heterodoxas habían contribuido a la tragedia. «Me gustaría ser juzgado por mi trabajo y no por mi vida», confía Polanski.