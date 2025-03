«Rodar una película con Joaquin Phoenix no se parece a nada»

Ari Aster ha hecho carrera experimentando con el miedo y la ansiedad. Dos películas de terror ('Hereditary' y 'Midsommar') y una sobre la ansiedad, 'Beau ... tiene miedo', que se estrena esta semana, han hecho que Martin Scorsese haya dicho de él: «es el director con más proyección y mejor visión del momento». Su nueva cinta es arquetípica de Asner y cuenta con elementos familiares que nos obligan a cuestionar la mera existencia del ser humano. Aster captó la atención del mundo en 2018 con la película de terror 'Hereditary'.

Siguió con 'Midsommar' en 2019, pero pasarían casi cuatro años para la llegada de esta comedia épica de pesadillas, de casi tres horas de duración, con Joaquín Phoenix interpretando a un hombre angustiado llamado Beau que se enfrenta a sus miedos más oscuros tras la repentina muerte de su madre.

'Beau tiene miedo' iba a ser la primera que rodara Aster en su carrera, pero el destino hizo que el guion de 'Hereditary' fuera su debut. «La idea comenzó recopilando momentos que me habían hecho reír. Me puse a recordarlos y a escribir, así surgió. Fue un guion que hice hace diez años, pero lo escribí con prisas y lo dejé, sin olvidarme del personaje porque me hacía reír. Siempre pensé que sería la primera película que haría, pero luego no lo fue»

«Me encanta el personaje y su mundo, por eso volví a él después de 'Midsommar' y descubrí que todavía me hacía reír. Pero costó editarlo porque yo tenía muchas ideas nuevas y quería profundizar en ellas». Cuando a Aster se le pregunta si el talento de Joaquín Phoenix mejora el guion, él lo tiene claro. «Sí, sin duda. Si te enseño lo que era el personaje antes de Joaquín, no lo creerías. Ha trabajado durante meses en el papel, ha desarrollado su temperamento conmigo, ha moldeado escenas, diálogos.

El proceso de hacer la película con Joaquín no se parece a nada. Trata de hacer lo que está escrito en el papel intentando romper con ello en cada momento, si es que esto que te digo tiene sentido».

Un terror diferente

A la vez nervioso y magistral, el de Phoenix es el trabajo de un artista con cara de 'Joker' que puede dividir a los fans del director porque no es terror al uso, sino un ejercicio diseñado para no dejar indiferente a nadie. «El proceso de dar vida a un personaje siempre es el mismo. Se trata de pasar a un entorno real un papel construido con la intención de que cambie o genere ideas. Por eso intento hacer una exploración más profunda intentando descubrir cosas que quizás no había anticipado», apunta Phoenix, sentado junto a Aster.

En realidad, la delgada línea entre la comedia y el terror tiene como vínculo la ansiedad. «Creo que Joaquin estaba destinado a ser divertido. A mí me hace reír», dijo Aster antes de ser replicado por Phoenix. «Yo creo que Beau te hace reír porque no ve lo que es divertido en el mundo y todo se lo toma muy en serio. Eso forma parte del juego de la interpretación». 'Beau tiene miedo' existe en los extremos hasta el punto de ser la película de más presupuesto, 35 millones, del estudio A24. Me costó mucho construir el personaje y pensar en los detalles», admite Phoenix.

El tercer ejercicio de Aster tras las cámaras es una experiencia psicológica concebida para provocar ansiedad y los universitarios norteamericanos consideran un desafío brutal el ir a verla bajo la influencia de hongos alucinógenos. Legales en estados como California o Colorado, los hongos psicodélicos amplifican las sensaciones por lo que esa ansiedad que Aster quiere provocar a la audiencia se multiplica. «Me han dicho que en las universidades, los estudiantes se desafían unos a otros invitando a ver mi película bajo la influencia de los hongos psicodélicos. Creo que el reto no es necesario, la película ya es un reto en sí misma. Yo quiero hacer un servicio público y pedir que no los tomen».

El reparto de 'Beau tiene miedo' cuenta con Joaquín Phoenix, Parker Posey, Patti LuPone y Amy Ryan. La historia se centra en un hombre de buenos modales plagado de paranoia, que se enfrenta a sus peores miedos en un viaje épico a su ciudad natal para el funeral de su madre. «No quería exponerme así porque sabía que estaba siendo controlado por el director, pero no quería decepcionar a nadie», admitió el actor. Para superar su miedo, decidió gritar lo más fuerte que pudiera.