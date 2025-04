Raphael vive su gran noche en el Festival de Málaga

Francisco Griñán Málaga Sábado, 11 de marzo 2023, 07:18 Comenta Compartir

Raphael entró caminando lento, como queriendo saborear cada paso, cada aplauso en el que el público del Teatro Cervantes se iba poniendo en pie para ovacionarlo. Hasta que llegó al centro del escenario y no quedaba nadie sentado. La emoción era evidente en un artista que ha recibido todos los premios. Hasta un Disco de Uranio tiene el cantante al que se le quedaron pequeños los LP de Oro y Platino. Pero al que el cine le debía un reconocimiento. Por eso, el Festival de Málaga se ha marcado esta 26 edición un 'Yo soy aquel' en toda regla para reivindicar al Raphael actor, que reventó la taquilla en los 60 y 70, y regalarle al cantante de 'Mi gran noche' una ídem en la gala inaugural de la 26 edición. Una ceremonia que redujo la puesta de largo de los contenidos de sus habituales inauguraciones y multiplicó el espectáculo con las actuaciones de Vanesa Martín, Miguel Poveda, Natalia Lacunza y una raphaeliana Diana Navarro.

El cambio de guión se debió a la retransmisión de la gala por TVE, que estrenó su patrocinio del certamen con la emisión en directo de la ceremonia que presentaron la periodista Elena Sánchez (responsable de 'Historia de nuestro cine') y la actriz Marta Hazas, que mostraron complicidad sobre el escenario y no se olvidaron de recordar que el Festival de Málaga es el principal evento cultural de la ciudad y el noveno en el ránking nacional, según el Observatorio de la Cultura. Ambas marcaron las líneas generales de esta edición que ayer vivió en pleno y sin restricciones esta ceremonia y la alfombra roja previa que volvió a llenarse de gritos y selfies de los fans como se pudo comprobar en el directo realizado por SUR.es a las puertas del Teatro Cervantes.

La música estuvo presente en la gala de apertura desde el minuto uno y la encargada de ponerle los primeros sones fue Vanesa Martín, que cantó un tema de su último álbum, 'Cuando no estabas'. La malagueña no se resistió a lanzar un «Viva el cine», al que más tarde se unió también con la misma espontaneidad y ganas Miguel Poveda. El cantaor protagonizó uno de los momentazos de la noche con su homenaje a Picasso a poco de cumplirse el 50 aniversario de la muerte del pintor el próximo mes de abril. Una brutal y sentida versión de 'Pablo de Málaga' de Enrique Morente que el catalán convirtió en su particular declaración de fidelidad a su tierra adoptiva -Poveda reside desde hace unos años en Estepona-. Acompañado de cinco músicos a la guitarra, el cajón, las palmas y el piano, su voz flamenca cantó a Juan Breva, La Repompa, La Cañeta, El Niño de las Moras, Carrete, La lupi, Tijeritas, Chaparro, Daniel Casares y hasta Banderas. La ovación estuvo a la altura de su actuación.

Ampliar Raphael, durante la gala. Ñito Salas

Al escenario también subió el jurado de esta 26 edición, con su presidente al frente, el director Manuel Gutiérrez Aragón, mientras que las presentadoras repasaron los premios honoríficos de este año a la actriz Blanca Portillo (premio Málaga SUR), la directora Carla Simón (Málaga Talent), la script Yuyi Beringola (Ricardo Franco) y el cineasta Alberto Rodríguez, que en un vídeo sacó su guasa andaluza para confirmar a los presentes que se encuentra «muy bien de salud porque cuando te hacen retrospectivas parece que ya...».

En esto de los homenajes tampoco hay quinto malo y ahí estuvo para demostrarlo anoche Raphael. Hombre de más canciones y gestos que palabras en sus conciertos, el artista no disimuló las ganas que tenía de ser reconocido por el cine español ya que confesó: «No sabéis la tremenda ilusión que me hace este premio». Previamente fue el primero en felicitar a Diana Navarro por el espectacular mix que hizo de sus grandes éxitos, desde 'Yo soy aquel' a 'Digan lo que digan', pasando por 'En carne viva', 'Qué sabe nadie' y 'Victoria'. Un recorrido impresionante en la voz de la malagueña a la que Raphael espetó nada más salir: «¡Qué bien cantas, Diana!».

La propia artista entregó la Biznaga Ciudad del Paraíso al protagonista de la noche, de su gran noche, que recordó a los directores con los que había trabajado -Mario Camus, Vicente Escribá, Álex de la Iglesia...- y dejó además un recadito ya que en la sala había más de un productor: «Ojalá pueda sumar alguna película más». Feliz y emocionado se marchó del brazo de Navarro, aunque antes de salir de plano se volvió para exclamar ante su público: «¡Les quiero!». Y nosotros.

Temas

Raphael