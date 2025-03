10 películas para ver entre baño y baño

Tamara Villena Valencia Miércoles, 2 de agosto 2023, 09:16 Comenta Compartir

Llegan las vacaciones y entre escapadas a la playa y piscina siempre hay tiempo libre para aprovechar y ver esas películas que inevitablemente nos recuerdan al verano. Las hay para todos los gustos y momentos, desde clásicos que son un must estival hasta otros que nos transportan a las escapadas de nuestra infancia.

'Dirty dancing', 'Grease' o 'Atrapa a un ladrón' son títulos que despuntan especialmente cuando llega el buen tiempo, pero hay otros filmes perfectos para darle al play durante los meses de calor y evadirnos (todavía más) entre baño y baño. O para montarte un cine de verano en casa. Así que te dejamos una selección de 10 películas perfectas para ver durante las vacaciones:

1 Howard Zieff, 1991 'Mi chica'

Con 'Mi chica' viajamos al verano de 1972, que cambió para siempre la vida de Vada (Anna Chlumsky), una niña hipocondríaca de 11 años que encuentra en Thomas (Macaulay Culkin), un niño sin amigos y alérgico a prácticamente todo, su gran apoyo. Ambos se vuelven inseparables mientras ella trata de lidiar con el nuevo romance de su padre (Dan Aykroyd), con Shelly (Jamie Lee Curtis), la maquilladora de la funeraria en la que trabaja. La película, que combina la comedia romántica con el drama, es un alegato a la aceptación y la madurez a través de la inocencia de la infancia y las primeras veces.

2 Jacques Deray, 1969 'La piscina'

Este thriller psicológico con toques de drama fue uno de los grandes éxitos del cine francés, con Alain Delon, Jane Birkin y Romy Schneider en una historia cargada de celos y posesión, perfecta para ver entre chapuzón y chapuzón. Ambientada en verano en una lujosa casa de la Costa Azul, en la que Jean-Paul (Delon) y Marianne (Schneider) pasan unos días entregados al amor hasta que su idílica estancia se ve alterada por la llegada de Harry (Maurice Ronet), un antiguo amante de Marianne, y su hija Penélope (Birkin). La trama se recrea en un ritmo pausado, con planos que ambientan unas escenas inquietantes que transportan a un verano atrevido, erótico y sorprendente.

3 Steven Spielberg, 1975 'Tiburón'

Esta película hará que prefieras pasarte el verano en la piscina en lugar de en la playa. Todo un clásico que no por ello pierde fuerza y cuya escena inicial sigue dando escalofríos gracias a un magistral montaje que cocina la tensión y el suspense plano a plano. Considerada una de las grandes obras de terror y dirección cinematográfica, su estreno en 1975 revolucionó la taquilla e hizo que más de uno no pisara la arena. A estas alturas todos sabemos de qué va, pero nunca está de más revisionar el título que dio origen a los blockbusters veraniegos.

4 Luca Guadagnino, 2018 'Call me by your name'

Hay pocas películas que sean más sinónimo de verano que 'Call me by your name', ambientada en el de 1983 en un pequeño pueblo al norte de Italia, donde Elio Perlman (Timothée Chamalet), un estadounidense de 17 años, pasa las vacaciones junto a su familia en una villa del siglo XVII. Ahí, entre libros, música y flirteos con su amiga Marzia (Esther Garrel), conoce a Oliver (Armie Hammer), un investigador americano que llega para trabajar en su doctorado ayudando al padre de Elio como becario. Todo cambia para ambos cuando entre ellos comienza a surgir más que una amistad. Con una fotografía contemplativa y un tratamiento de luz y color que sumerge en el verano italiano, su guion nos envuelve en un emotivo y bello viaje por el despertar sexual y los altibajos del primer amor.

5 Jim Gillespie, 1997 'Sé lo que hicisteis el último verano'

Otro clasicazo ligerito para ver en vacaciones después de un baño nocturno, con Sarah Michelle Gellar y Jennifer Love Hewitt, dos de los rostros más conocidos de los 90. Una noche de verano, cuatro jóvenes atropellan y matan por accidente a un desconocido al volver de la fiesta de fin de curso. Por miedo a estropear el futuro que tienen por delante, acuerdan no decir nada a la policía y tras hacer un pacto de silencio echan el cadáver al mar. Pero ahí sólo empiezan sus problemas: un año después, todos reciben una misteriosa nota con un claro mensaje: «Sé lo que hicisteis el último verano».

6 Phyllida Lloyd, 2008 'Mamma Mia!'

Con un reparto formado por Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth, Stellan Skarsgård y Amanda Seyfried, este musical toma como hilo conductor las canciones de ABBA para contar la historia de Sophie Sheridan (Seyfried), una veinteañera a punto de casarse que no parará hasta saber quién es su padre. Todo ocurre en una pequeña isla griega donde vive en el hotel de su madre (Streep), que se encontrará de golpe con tres de sus amantes después de que su hija los invite a la boda para averiguar cuál de ellos es su familia.

7 Wes Anderson, 2012 'Moonrise Kingdom'

Es el verano de 1965 en una isla de la costa de Nueva Inglaterra. Allí una chica y un chico de doce años se enamoran y tras hacer un pacto secreto, deciden escaparse hacia terrenos inexplorados. Las autoridades intentan dar con ellos pero mientras los persiguen una fuerte tormenta se desata y trastorna por completo la isla. Con una estética que evoca al subconsciente, la película es una de las más emotivas en la filmografía de Anderson, donde su característica dirección y fotografía -casi pictórica- sumergen en un romanticismo utópico y adolecente con tintes de drama.

8 Charlotte Wells, 2022 'Aftersun'

Un poco de drama nunca está de más de vez en cuando. Sophie (Fransca Corio) recuerda a su padre (Paul Mescal) años después de las últimas vacaciones que pasaron juntos, hace veinte años. Entre recuerdos reales e imaginarios, la protagonista trata de reconciliarse con su pasado y encajar su realidad cómo ha cambiado aquel hombre, en una historia contemplativa que reflexiona desde la nostalgia y una original narrativa sobre la madurez, la ausencia y la paternidad. Todo bajo una cobertura estival que la convierte en un imprescindible para ver en verano.

9 Pedro Almodóvar, 1987 'La ley del deseo'

El mítico «¡Riégueme!» de Carmen Maura justifica por completo su puesto en cualquier lista de visionados con calor. La historia se centra en las complicadas vidas de Pablo (Eusebio Poncela) y Tina (Maura), dos hermanos que no pueden ser más diferentes. Ella, una mujer transexual harta de los hombres, lucha por hacerse un hueco en el mundo de la actuación mientras que su hermano, autor de teatro, director de cine y metido en un affaire con Antonio (Antonio Banderas), está completamente enamorado de Juan (Micky Molina) pero no es correspondido. La película es una tragicomedia al más puro estilo Almodóvar, que muestra cómo el deseo sexual y la pasión pueden trastocar nuestros planes.

10 William Wyler, 1953 'Vacaciones en Roma'

No hay verano sin 'Vacaciones en Roma'. Protagonizada por Audrey Hepburn y Gregory Peck, esta comedia romántica cuenta la visita a la capital italiana de la princesa Ana, que harta del protocolo y las obligaciones se escapa del palacio para visitar el lugar. En su aventura se topa con Joe, un periodista americano que finge no reconocerla en busca de una exclusiva. Juntos acaban pasando unos días inolvidables recorriendo las calles de la ciudad eterna. Es uno de los grandes clásicos del cine, con un guion que fue sumamente aclamado por su capacidad para fundir a dos personajes tan definidos en un cuento de hadas moderno.