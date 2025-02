«Nunca he rodado escenas de acción sin miedo, pero el miedo me alimenta»

María Estévez Miércoles, 12 de julio 2023, 00:46

'Misión imposible: sentencia mortal - Parte 1' llega este miércoles a las salas de cine y el mundo se prepara para una nueva aventura de Ethan Hunt, al que vuelve a encarnar un Tom Cruise (Nueva York, 61 años) en excelente estado de forma. En esta entrega, el agente se enfrenta a la amenaza de una inteligencia artificial que pone en peligro a la humanidad. Sin embargo, el lance no quedará resuelto al término de la película, ya que la historia continúa en 'Misión imposible: Sentencia mortal-Parte 2', que se estrenará en junio de 2024.

Pese a todo, será difícil que la secuela supere la escena más espectacular de esta entrega, esa en la que Cruise se lanza al vacío desde un acantilado con una moto y acciona un paracaídas, una secuencia que ha trufado todos los avances de la cinta y de la que incluso se desveló cómo se hizo en diciembre del pasado año para alimentar la expectación. «Nunca me he sentido valiente. Nunca he rodado escenas de acción sin miedo, pero el miedo me alimenta. Soy capaz de asimilar mis temores tomando cada día como viene, sin pensar en lo que tengo que hacer al día siguiente», afirmó el actor durante la conferencia de prensa en la que presentó el largometraje.

Una cinta que no es más que el resumen de una trayectoria única en Hollywood. «He practicado paracaidismo durante muchos años y he pilotado motos desde que era un niño. Tuve un entrenamiento de cinco meses para el rodaje de este filme, pero realmente son los años de trabajo y su acumulación los que me capacitan para este tipo de acrobacias», dijo el actor, que asegura haber participado en todas las escenas de acción, movido por brindarle al público la más pura de las emociones.

Junto a Christopher Nolan, Cruise es una de las grandes figuras de Hollywood que defiende a capa y espada el cine en salas. «Crecí viendo películas en la pantalla grande. Yo ruedo para que el público vaya al cine porque me gusta esa experiencia; es inmersiva, y continuar creando comunidad dentro de la industria es importante», dijo el actor, abonado en los últimos años al cine de acción. Y aunque es consciente de que el proceso de hacer una película requiere «una enorme cantidad de tiempo y esfuerzo», también considera que es un proceso «divertido, que exige una gran dedicación personal». «Por eso me gusta rodearme de actores que se entregan al máximo para crear una película», agregó.

En este sentido, el actor elogió el trabajo de Harrison Ford, que con ochenta años estrenaba hace unas semanas 'Indiana Jones y el dial del destino', la última entrega de la franquicia. «Harrison Ford es una leyenda. Espero seguir su camino. Tengo 20 años para alcanzarlo. Espero seguir haciendo películas de 'Misión imposible' hasta que tenga su edad», dijo quien está deseando ver títulos como 'Oppenheimer' y 'Barbie' en la gran pantalla.

La presión, «un privilegio»

Con toques de acción, aventura, drama, thriller y humor, no esconde Cruise que en cada entrega de la saga la presión es creciente. «Durante la filmación intentamos tomarnos cada día como otro cualquiera para sentir algo menos la presión de hacer una película. También tengo otro dicho: la presión es un privilegio», afirmó Cruise. Y pese a que casi siempre se pone el acento en las explosivas secuencias, Cruise tiene claro que «la acción y las acrobacias y todo el espectáculo no importan si no estás involucrado en los personajes y emocionalmente en la historia. Hemos dividido esta cinta en dos partes para agregar profundidad a las narrativas de los personajes y contar una historia más grande».

Ampliar Tom Cruise, junto al director Christopher McQuarrie. Giles Keyte

Durante su intervención, el director de la cinta, Christopher McQuarrie, contó que su equipo preparó minuciosamente la seguridad y la ejecución de las escenas peligrosas para ir más allá de los límites de las precuelas. El realizador agregó que tiene en cuenta ante todo la seguridad de Cruise. «Lo más importante es que termine cada escena sano y salvo. Cuando ruedo una película con él, me aseguro de que ha valido la pena su esfuerzo. Si piensas demasiado en lo que podría salir mal acabas desenfocando la historia. Nosotros nos aseguramos de que todo salga bien», sostuvo.

Cruise y el director, con quien ha realizado las últimas cuatro 'Misión imposible', llevan trabajando juntos dieciséis años, desde la estupenda 'Jack Reacher'. «La razón por la que trabajamos juntos es que nos preocupamos por la experiencia del público. Nos encanta entretener a nuestra audiencia», dijo McQuarrie. «No damos nada de esto por sentado. Siempre estamos pensando en el público. Yo admiro el talento de McQuarrie como persona y artista y nos divertimos mucho juntos. Siempre estamos aprendiendo en busca de nuevos retos que lograr», le replicó Cruise ante los periodistas.