'To Leslie': borracha y camino del Oscar

'To Leslie' llega este 3 de marzo a las salas españolas precedida de una formidable polémica en Estados Unidos tras la nominación al Oscar de su actriz protagonista, Andrea Riseborough. Esta emocionante crónica de la redención de una madre alcohólica es el primer largometraje de Michael Morris, un veterano director de series como 'House of Cards' y 'Better Call Saul', que la presentó en marzo del año pasado en el Festival South by Southwest de Austin, Texas.

Una producción independiente de bajísimo presupuesto rodada en apenas 19 días, que pasó de largo por la temporada de premios y se estrenó en unos pocos cines con buenas críticas para su protagonista antes de saltar a las plataformas de streaming. Sin embargo, todo cambió cuando Morris, casado con la actriz Mary McCormack y representando por el influyente agente Jason Weinberg, empezó a tirar de sus amistades.

En pocas semanas, estrellas como Kate Winslet, Charlize Theron, Susan Sarandon, Demi Moore, Jane Fonda y Jamie Lee Curtis hicieron campaña por la nominación al Oscar de Riseborough. Sus cuentas en redes sociales, con millones de seguidores, se deshicieron en halagos a su trabajo. Cuando Cate Blanchett recogió el premio Critics Choice por 'Tár', afirmó que era Riseborough la que merecía esa distinción.

El resultado final es que esta actriz de 41 años nacida en Newscastle puede ganar su primer Oscar el próximo 13 de marzo. La Academia de Hollywood se vio obligada a iniciar una investigación que ha quedado en nada por si la campaña que ha llevado a la nominación incumplía las reglas de los premios. Vista en películas como 'Brighton Rock', 'La muerte de Stalin', 'Birdman', 'Mandy' y la serie 'Black Mirror', Riseborough está presente en casi todas las escenas. Bordar el acento tejano siendo inglesa es solo una parte de su conmovedora composición.

Ángel salvador

'To Leslie' se inscribe en ese subgénero de películas sobre perdedores que habitan en la trastienda del sueño americano. De 'Fat City' a 'The Florida Project', los integrantes de las clases bajas o 'white trash' (basura blanca) tratan de sobrevivir en moteles de mala muerte y bares como los que aparecen en el filme de Michael Morris. Una grabación televisiva nos informa de que la protagonista ganó en la lotería 190.000 dólares... que se fundió en alcohol y juergas.

Seis años después, estamos ante una mujer devastada que trata en vano de recuperar el contacto con su hijo de 19 años y con los amigos de un pueblo en el que la consideran una apestada. Condenada a recaer una y otra vez, desaprovecha las oportunidades que se le brindan. Hasta que encuentra su ángel salvador en el gerente de un motel (el actor y podcaster Marc Maron, productor ejecutivo del filme), que le ofrece techo, trabajo y algo parecido a una familia disfuncional.

'To Leslie' no es una película que invente nada. En su primera mitad resulta difícil empatizar con su heroína, que se empeña en acabar en la calle arrastrada por su adicción. Hasta puede parecer 'fácil' que Riseborough se luzca en un papel de borracha pasada de rosca, que cae en el patetismo al tratar de ligar a hombres en el bar a ritmo de baladas country para que le paguen las copas. Es en la segunda mitad del metraje cuando el recuerdo del hijo insufla voluntad a una mujer que intentará encontrar la redención. Y como escribió Scott Fitzgerald, «no hay segunda oportunidad en la vida de los norteamericanos».

'To Leslie' no cae en el tremendismo ni en los tics habituales del cine 'indie', aunque para algún crítico exigente quizá resulte demasiado facilona y sentimental. Hasta llegar a un final que no deja un ojo seco habremos conocido a personajes que apelan a la bondad y la diferencia, como ese buen tipo en busca de amor que encarna Marc Maron o su colega del motel, con tanto LSD en el cuerpo que baila desnudo por las noches como un indio loco (Andre Royo, el Bubbles de 'The Wire').

«Pídeme lo que quieras, pero nunca que deje de beber», rogaba Nicolas Cage en 'Leaving Las Vegas', otra película sobre borrachos que, al contrario que esta, no daba esperanza.