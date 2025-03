Kore-Eda emociona a Cannes con una historia LGTBQ sobre niños

María Estévez Cannes Jueves, 18 de mayo 2023, 18:40 Comenta Compartir

El director japonés Hirokazu Kore-Eda es un habitual en el Festival de Cannes. En 2018, Kore-eda llegó a la Costa Azul con 'Shoplifters', donde fue aclamado instantáneamente y consiguió el honor de ganar la Palma de Oro, la primera vez que lo lograba en más de 20 años en el certamen francés. Era el máximo honor para un director japonés, después del dos veces ganador y colega antropólogo social Shohei Imamura con 'The Eel' en 1997 y 'The Ballad of Narayama' en 1988; de 'Kagemusha', del gran Akira Kurosawa, en 1980, y de 'Gates of Hell de Teinosuke', de Kinugasa, en 1954 (la primera película japonesa en color que se proyectó en Occidente).

Después de 'Shoplifters' y una pandemia, Kore-Eda estrenó el año pasado 'Broker', que fue una de las películas nominadas en los Oscars. Ahora 'Monster' es la novena película de Kore-Eda en Cannes (tercera vez en cuatro años), una historia LGBTQ sobre dos niños que descubren sus sentimientos el uno por el otro. «No ha habido muchas películas japonesas que aborden estos temas», reconoció el ganador de la Palma de Oro en una rueda de prensa en el festival. «Los sentimientos que se encienden en estos niños pequeños a veces se expresan violentamente hacia otras personas, o a veces los niños se vuelven contra ellos mismos», dijo Kore-Eda.

A sus 60 años, el realizador japonés ejerce con su cine como un padre de familia sabio y bondadoso que educa a su audiencia porque sabe lo que el mundo podría necesitar desesperadamente. Con 'Monster' se centra en un niño llamado Minato, cuya madre viuda siente que ha comenzado a actuar de manera extraña y que algo debe de andar mal. Contada en tres capítulos distintos, a través de los puntos de vista de la madre, un maestro y el niño, la verdad surge como una flor en primavera. Kore-eda suele escribir sus propios guiones, pero se rinde en 'Monster' al autor Yuji Sakamoto. «Cuando descubrí el guión, pensé, esta historia no debe verse desde ese ángulo. Es una lucha interna», explicó el director.

Exponiendo su respeto a la temática LGBTQ en la película, el director admitió: «Es el nacimiento de las emociones, de los sentimientos. Es difícil poner en palabras lo que uno siente. La película muestra cómo estos niños intentan superar esta situación».

Anoche, en su estreno mundial en Cannes, 'Monster' recibió una ovación de seis minutos que la convierte en una sólida candidata a ganar la Palma de Oro. Kore-Eda ya se llevó a casa el año pasado en Cannes el Premio del Jurado por su drama familiar 'Broker', que se centra en los bebés abandonados. «Personalmente, creo que cada uno debe descubrir al monstruo que le habita. Cada espectador tiene que encontrar su propia respuesta porque todas las respuestas son correctas».

Sakura Ando, una de las protagonistas principales de 'Shoplifters', interpreta a la madre de la historia. Y el erudito compositor ganador de un Oscar Ryuichi Sakamoto, que murió en marzo, escribió la música de la película, su última partitura oficial.